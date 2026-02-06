Назван лучший защитник XXI века по версии Canal+

Серхио Рамос возглавил рейтинг лучших защитников XXI века по версии Canal+.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Canal+, французский телеканал представил позиционный рейтинг в рамках проекта, посвященного 100 сильнейшим футболистам первой четверти XXI века. Список был составлен на основе опроса журналистов и бывших игроков, при этом общий рейтинг будет опубликован в воскресенье, а пока обнародуются результаты по игровым амплуа.

В топ-15 защитников вошли Серхио Рамос, Паоло Мальдини, Роберто Карлос, Фабио Каннаваро, Карлес Пуйоль, Кафу, Алессандро Неста, Дани Алвес, Лилиан Тюрам, Рио Фердинанд, Марсело, Филипп Лам, Тиаго Силва, Рафаэль Варан и Ашраф Хакими.