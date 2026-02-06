Экс-игрок сборной Бразилии раскритиковал Винисиуса

Бывший футболист "Барселоны" и сборной Бразилии Джованни Силва высказался об игре нападающего "Реала" Винисиуса Жуниора.

Как сообщает İdman.Biz, в текущем сезоне Винисиус провел за мадридский клуб 33 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 10 результативных передач.

Силва дал резкую оценку качествам бразильского форварда. "Он средний футболист. В "Реале" он имеет значение, но это другой уровень. Он ограниченный игрок. В основном действует за счет дриблинга и скорости, и на этом все. Если против него поставить сильного и быстрого соперника, не думаю, что он сможет что-то сделать. Да, в отдельных эпизодах он будет выигрывать, но это не тот футболист, который решает исход матчей", - заявил Джованни.