Стала известна причина слабой игры Коула Палмера в текущем сезоне

Молодой лидер "Челси" Коул Палмер в текущем сезоне не демонстрирует ожидаемой результативности, что стало предметом обсуждений в футбольном сообществе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на подкаст Stick to Football, по мнению известного эксперта Пола Мерсона, Палмер остро ощущает отсутствие нападающего Николаса Джексона, который летом был отдан в аренду "Баварии".

Мерсон отметил, что именно рывки Джексона создавали для Палмера свободные зоны на поле.

"Палмер скучает по Джексону. Они хорошо дополняли друг друга. Люди критиковали Джексона за нереализованные моменты, но он постоянно открывался и делал забегания вперед. Сейчас, когда Палмер получает мяч, перед ним нет движущегося партнера. Жоао Педро, наоборот, чаще идет навстречу мячу, из-за чего креатив Палмера ограничен", - отметил эксперт.

В то же время профессиональный специалист по чтению по губам Никола Хиклинг обратила внимание на разговор Палмера с Нони Мадуэке после матча с "Арсеналом". По ее словам, Мадуэке призвал партнера больше играть и действовать увереннее, чтобы попасть в состав сборной Англии на летний чемпионат мира.

Главный тренер "Челси" Лиам Розеньор, в свою очередь, подчеркнул, что клуб осторожно подходит к распределению игрового времени 23-летнего футболиста, который недавно восстановился после травмы, принимая решения с учетом его будущей карьеры.