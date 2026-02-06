Ламин Ямаль сделал радикальный жест в Instagram - ФОТО

18-летний талант "Барселоны" Ламин Ямаль удивил подписчиков, удалив или архивировав все публикации в своем аккаунте в Instagram.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, этот шаг футболиста, на которого подписаны более 40 миллионов человек, вызвал активное обсуждение в социальных сетях.

Отмечается, что решение Ямаля не связано ни с кибератакой, ни с каким-либо скандалом. Молодой игрок решил полностью сосредоточиться на тренировочном процессе, дистанцироваться от цифрового "шума" и сохранить психологическую концентрацию.

Отметим, что в 2025 году Ламин Ямаль стал самым быстрорастущим футболистом в социальных сетях. По темпам прироста аудитории он опередил Криштиану Роналду и Лионеля Месси, увеличив число подписчиков на 58 процентов, что составляет около 38,6 миллиона новых фолловеров. В настоящее время даже фотография профиля футболиста удалена, а его аккаунт находится в полном молчании.