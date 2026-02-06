Саудовские чиновники возмущены поведением Роналду

Затянувшийся отпуск нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду вызвал резкую реакцию со стороны официальных лиц Саудовской Аравии. Представители королевства заявили, что удивлены позицией португальского футболиста и считают, что для него были созданы все необходимые условия.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports, саудовские официальные лица настаивают на том, чтобы звездный форвард как можно скорее вернулся к работе на поле. По их мнению, подобное поведение является проявлением неуважения к поддержке, оказываемой развитию футбола в стране, а также к условиям, которые были созданы для Роналду на уровне королевства.

Отметим, что недовольство Роналду связано с системой управления клубом, а также с переходом Карима Бензема в "Аль-Хиляль". Опытный игрок резко отреагировал на этот трансфер и решения внутри клуба, после чего отказался выходить на тренировки.