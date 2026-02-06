Испанский гранд нацелился на полузащитника "Манчестер Сити"

Мадридский "Реал" проявляет интерес к 25-летнему атакующему полузащитнику "Манчестер Сити" Филипу Фодену. Однако "горожане" не хотят продавать воспитанника и планируют заключить с ним "пожизненный контракт". Об этом сообщает журналист İdman.Biz со ссылкой на Sports Boom.

По информации источника, если английский клуб неожиданно вступит в переговоры по продаже Фодена, то начальная цена составит € 180-200 млн. "Сливочные" в качестве козыря рассматривают крепкую дружбу между Фоденом и Джудом Беллингемом.

За "Манчестер Сити" Фоден провел 353 матча во всех турнирах, в которых он отметился 110 голами и 65 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.