Роналду пропустит грядущий матч "Аль-Насра"

Нападающий и капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду не сыграет в следующем матче команды с "Аль-Иттихадом", который состоится в пятницу, 6 февраля. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, у португальского футболиста нет трудностей внутри команды или с руководством саудовского клуба. Также 41-летний форвард не испытывает проблем со здоровьем и физическим состоянием. Подчеркивается, что Роналду продолжает оставаться недовольным тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет некоторыми клубами.

Ранее ESPN сообщал о намерении футболиста запросить трансфер из клуба в июне, если PIF не предоставит гарантий относительно изменений в управлении командой. Роналду пропустил матч 20-го тура Про-Лиги с "Эр-Риядом" (0:1).