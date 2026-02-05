Поль Погба исключен из заявки "Монако" на Лигу чемпионов

Полузащитник "Монако" Поль Погба исключен из заявки команды на Лигу чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport, решение связано с физическим состоянием футболиста.

Директор клуба Тьяго Скуро заявил, что медицинский штаб работает над поиском решения и продолжает наблюдать за ситуацией. "Весь медицинский отдел сосредоточен на поиске решений. Мы продолжаем следить за процессом, чтобы понять детали ситуации. Как и при любой травме, первым шагом станет возвращение на поле, после чего он продолжит тренировки для восстановления физической формы. Когда он сможет снова тренироваться, точного ответа нет", - сказал Скуро в комментарии RMC Sport.

Погба присоединился к "Монако" летом 2025 года в статусе свободного агента после дисквалификации за допинг. В текущем сезоне он провел три матча в чемпионате Франции и не отметился результативными действиями.