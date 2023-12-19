Хвича Кварацхелия занял 25-е место в рейтинге лучших игроков 2023 года

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", грузинский нападающий итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия стал 25-м в рейтинге 100 лучших футболистов 2023 года, представленного британским футбольным журналом FourFourTwo.

«18 месяцев назад никто не знал его имени. Теперь «Кварадона» имеет сертифицированный статус культового героя на юге Италии. За ним следят все крупные клубы Европы.

Хвича Кварацхелия стал яркой звездой прошлого сезона, приведя «Наполи» к первому за десятилетия титулу Скудетто и покорив итальянский футбол. Он мощный, точный, за ним интересно наблюдать. Он здорово смотрится, придя на смену Мертенсу и Инсинье. Болельщики без ума от него», - охарактеризовал Кварацхелию FourFourTwo.

В нынешнем сезоне Кварацхелия в общей сложности принял участие в 21 матче за «Наполи». Ему удалось записать на свой счёт пять забитых мячей и пять результативных передач.

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