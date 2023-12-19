20 Декабря 2023
RU

Хвича Кварацхелия занял 25-е место в рейтинге лучших игроков 2023 года

Мировой футбол
Новости
19 Декабря 2023 21:24
Хвича Кварацхелия занял 25-е место в рейтинге лучших игроков 2023 года

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", грузинский нападающий итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия стал 25-м в рейтинге 100 лучших футболистов 2023 года, представленного британским футбольным журналом FourFourTwo.

«18 месяцев назад никто не знал его имени. Теперь «Кварадона» имеет сертифицированный статус культового героя на юге Италии. За ним следят все крупные клубы Европы.

Хвича Кварацхелия стал яркой звездой прошлого сезона, приведя «Наполи» к первому за десятилетия титулу Скудетто и покорив итальянский футбол. Он мощный, точный, за ним интересно наблюдать. Он здорово смотрится, придя на смену Мертенсу и Инсинье. Болельщики без ума от него», - охарактеризовал Кварацхелию FourFourTwo.

В нынешнем сезоне Кварацхелия в общей сложности принял участие в 21 матче за «Наполи». Ему удалось записать на свой счёт пять забитых мячей и пять результативных передач.

İdman.biz

Новости по теме

Очередной скандал в турецком футболе
19 Декабря 23:42
Мировой футбол

Очередной скандал в турецком футболе

В 17-м туре Суперлиги Турции матч "Истанбулспор" - "Трабзонспор" (1:2) был приостановлен
ЛЧ. Легкий выход в четвертьфинал для "Ман Сити" и "Баварии", ранний вылет ПСЖ и "Барсы"?
19 Декабря 22:14
Мировой футбол

ЛЧ. Легкий выход в четвертьфинал для "Ман Сити" и "Баварии", ранний вылет ПСЖ и "Барсы"?

Оцениваем результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2023/24
Месси признан игроком года по версии Goal
19 Декабря 20:01
Мировой футбол

Месси признан игроком года по версии Goal

Нападающий сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионель Месси стал лучшим игроком 2023 года по версии Goal
В Ла лиге будут публиковать переговоры судей и арбитров ВАР
19 Декабря 18:21
Мировой футбол

В Ла лиге будут публиковать переговоры судей и арбитров ВАР

Премьера проекта состоится по итогам Суперкубка Испании, который стартует 10 января
Похищенный экс-футболист: Тяжело, когда пистолет всё время направлен тебе в голову
19 Декабря 14:01
Мировой футбол

Похищенный экс-футболист: Тяжело, когда пистолет всё время направлен тебе в голову

"Меня ударили прикладом по голове, затем затащили в машину, где надели на голову капюшон, и больше я ничего не видел"
Футболист "ПСЖ" подвергся нападению грабителей, в ходе которого пострадала его жена
19 Декабря 12:33
Мировой футбол

Футболист "ПСЖ" подвергся нападению грабителей, в ходе которого пострадала его жена

Преступники ударили по лицу жену игрока парижской команды

Самое читаемое

Похищен известный футболист
18 Декабря 20:44
Мировой футбол

Похищен известный футболист

По информации источника, похищение произошло вчера, 17 декабря, во время музыкального концерта
Новый рекорд "Карабаха"
17 Декабря 13:35
Азербайджанский футбол

Новый рекорд "Карабаха"

"Нефтчи" девять раз добивался такого успеха
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: все пары команд
18 Декабря 15:18
Мировой футбол

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: все пары команд

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Лиги Чемпионов
ФИФА опубликовала формат ежегодного Межконтинентального Кубка
17 Декабря 21:38
Мировой футбол

ФИФА опубликовала формат ежегодного Межконтинентального Кубка

Первые этапы будут запланированы ФИФА по согласованию с клубами и конфедерациями