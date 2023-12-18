Похищен известный футболист

Бывший футболист испанской «Валенсии» и «Коринтианса» Марселиньо Кариока был похищен в Бразилии во время музыкального концерта. Об этом сообщает бразильское издание SCCP в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на слова адвоката бывшего футболиста.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", по информации источника, похищение произошло вчера, 17 декабря, во время музыкального концерта. Кариока был похищен после того, как решил пойти прогуляться с женщиной, с которой познакомился на мероприятии. Также сообщается, что на данный момент преступники потребовали около 90 000 бразильских реалов (примерно € 17 тыс.) за освобождение Марселиньо.

Марселиньо Кариока завершил профессиональную карьеру в 2010 году. Он успел поиграть за такие клубы, как «Фламенго», «Коринтианс», «Валенсия», «Сантос», «Васко да Гама» и «Аяччо». Также Кариока провёл три матча за национальную команду Бразилии, в которых забил два гола.

İdman.biz