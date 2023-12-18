Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: все пары команд

İdman.biz сообщает, что в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Нас ждут следующие битвы:
«Порту» - «Арсенал»
«Наполи» - «Барселона»
«ПСЖ» - «Реал Сосьедад»
«Интер» – «Атлетико»
ПСВ – «Боруссия» Д
«Лацио» – «Бавария»
«Копенгаген» - «Манчестер Сити»
«РБ Лейпциг» - «Реал» Мадрид
Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 пройдёт 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Корзины перед жеребьевкой выглядели так:
Первая корзина:
«Бавария» (Германия);
«Боруссия» Дортмунд (Германия);
«Арсенал» (Англия);
«Манчестер Сити» (Англия);
«Барселона» (Испания);
«Реал» Мадрид (Испания);
«Реал Сосьедад» (Испания);
«Атлетико» (Испания).
Вторая корзина:
«ПСЖ» (Франция);
«Интер» (Италия);
«Лацио» (Италия);
«Наполи» (Италия);
«Порту» (Португалия);
«РБ Лейпциг» (Германия);
«Копенгаген» (Дания);
ПСВ (Нидерланды).
Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити».
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