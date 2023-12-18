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Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: все пары команд

Мировой футбол
Новости
18 Декабря 2023 15:18
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: все пары команд

İdman.biz сообщает, что в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Нас ждут следующие битвы:

«Порту» - «Арсенал»

«Наполи» - «Барселона»

«ПСЖ» - «Реал Сосьедад»

«Интер» – «Атлетико»

ПСВ – «Боруссия» Д

«Лацио» – «Бавария»

«Копенгаген» - «Манчестер Сити»

«РБ Лейпциг» - «Реал» Мадрид

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 пройдёт 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Корзины перед жеребьевкой выглядели так:

Первая корзина:

«Бавария» (Германия);
«Боруссия» Дортмунд (Германия);
«Арсенал» (Англия);
«Манчестер Сити» (Англия);
«Барселона» (Испания);
«Реал» Мадрид (Испания);
«Реал Сосьедад» (Испания);
«Атлетико» (Испания).

Вторая корзина:

«ПСЖ» (Франция);
«Интер» (Италия);
«Лацио» (Италия);
«Наполи» (Италия);
«Порту» (Португалия);
«РБ Лейпциг» (Германия);
«Копенгаген» (Дания);
ПСВ (Нидерланды).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити».

İdman.biz

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