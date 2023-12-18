Кейн установил новый рекорд результативности Бундеслиги

Вчера, 17 декабря, состоялся матч 15-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бавария» и «Штутгарт». Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, Германия. Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 3:0.

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн оформил по ходу матча дубль, забив свои 19-й и 20-й голы в чемпионате Германии соответственно. Для этого ему понадобилось всего 14 матчей. Также в его активе 5 ассистов. Ни один футболист не забил 20 голов быстрее в истории Бундеслиги. Уве Зелеру понадобился 21 матч, Эрлингу Холанду – 22.

Напомним, Кейн перебрался летом из «Тоттенхэма» в «Баварию», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 95 млн. В нынешнем сезоне англичанин сыграл за мюнхенцев 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми мячами и восьмью голевыми передачами.

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