"Ливерпуль" не смог обыграть "Манчестер Юнайтед" и потерял лидерство в АПЛ

В матче 17-го тура английской Премьер-лиги встречались «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Игра началась в 20:30. Матч закончился со счётом 0:0.
Команды не сумели открыть счёт в этом матче. Хоть подопечные Юргена Клоппа выиграли у «Манчестер Юнайтед» по всем показателям, оборона манкунианцев выстояла и сохранила ничью.
На данный момент после 17 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» располагается на второй строчке с 38 очками. «Манчестер Юнайтед» находится на седьмом месте с 28 очками. Лидером чемпионата является «Арсенал» с 39 очками.
Англия - Премьер-лига . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 20:30
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 0:0
Удаления: нет / Дало – 90+4'
Арсенал - Брайтон - 2:0
Брентфорд – Астон Вилла – 1:2
Вест Хэм – Вулверхэмптон – 3:0
İdman.biz