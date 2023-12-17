17 Декабря 2023
RU

"Ливерпуль" не смог обыграть "Манчестер Юнайтед" и потерял лидерство в АПЛ

Мировой футбол
Новости
17 Декабря 2023 22:32
"Ливерпуль" не смог обыграть "Манчестер Юнайтед" и потерял лидерство в АПЛ

В матче 17-го тура английской Премьер-лиги встречались «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Игра началась в 20:30. Матч закончился со счётом 0:0.

Команды не сумели открыть счёт в этом матче. Хоть подопечные Юргена Клоппа выиграли у «Манчестер Юнайтед» по всем показателям, оборона манкунианцев выстояла и сохранила ничью.

На данный момент после 17 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» располагается на второй строчке с 38 очками. «Манчестер Юнайтед» находится на седьмом месте с 28 очками. Лидером чемпионата является «Арсенал» с 39 очками.

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 20:30

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 0:0

Удаления: нет / Дало – 90+4'

Арсенал - Брайтон - 2:0
Брентфорд – Астон Вилла – 1:2
Вест Хэм – Вулверхэмптон – 3:0

İdman.biz

Новости по теме

ФИФА опубликовала формат ежегодного Межконтинентального Кубка
21:38
Мировой футбол

ФИФА опубликовала формат ежегодного Межконтинентального Кубка

Первые этапы будут запланированы ФИФА по согласованию с клубами и конфедерациями
Арда Гюлер потратил 2023 год впустую
16:44
Мировой футбол

Арда Гюлер потратил 2023 год впустую

Турецкий футболист Арда Гюлер не сможет играть до конца 2023 года
"Часто получаю сообщения от сестры, которая пишет: "Ты читал это?"
15:12
Мировой футбол

"Часто получаю сообщения от сестры, которая пишет: "Ты читал это?"

"Как справляюсь с критикой? Ничего не читаю в прессе"
Три английских гранда пристально следят за братом Джуда Беллингема
14:06
Мировой футбол

Три английских гранда пристально следят за братом Джуда Беллингема

В нынешнем сезоне 18-летний полузащитник принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей
Стали известны имена лучших игроков мира в 2000-х годах по версии FourFourTwo
13:12
Мировой футбол

Стали известны имена лучших игроков мира в 2000-х годах по версии FourFourTwo

Этот список возглавил бразильский экс-нападающий Роналдиньо, на втором месте расположился француз Тьерри Анри, третья строчка досталась ещё одному бразильцу Роналдо
На футбольных полях Европы: "Барса" снова оступилась - ВИДЕО
09:00
Мировой футбол

На футбольных полях Европы: "Барса" снова оступилась - ВИДЕО

После поражений от "Жироны" и "Антверпена" "Барселона" не сумела вернуться на победный путь

Самое читаемое

Исторический успех "Карабаха"! - ВИДЕО
14 Декабря 23:40
Азербайджанский футбол

Исторический успех "Карабаха"! - ВИДЕО

"Карабах" обыграл "Хeккен" и вышел в плей-офф Лиги Европы
УЕФА - о победе "Карабаха" над "Хеккеном"
15 Декабря 12:14
Азербайджанский футбол

УЕФА - о победе "Карабаха" над "Хеккеном"

"Чемпион Азербайджана одержал необходимую победу, чтобы занять второе место в группе H"
Хидаят Гейдаров завершил сезон бронзой на ЕВРО
16 Декабря 20:18
Дзюдо

Хидаят Гейдаров завершил сезон бронзой на ЕВРО

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал бронзовую медаль на Открытом чемпионате Европы в Приштине
Стоимость возможных соперников "Карабаха": разница с "Миланом" равна 40
15 Декабря 15:49
Азербайджанский футбол

Стоимость возможных соперников "Карабаха": разница с "Миланом" равна 40

Каждая из 8 команд стоит в несколько раз дороже чемпиона Азербайджана