"Ливерпуль" не смог обыграть "Манчестер Юнайтед" и потерял лидерство в АПЛ

В матче 17-го тура английской Премьер-лиги встречались «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Игра началась в 20:30. Матч закончился со счётом 0:0.

Команды не сумели открыть счёт в этом матче. Хоть подопечные Юргена Клоппа выиграли у «Манчестер Юнайтед» по всем показателям, оборона манкунианцев выстояла и сохранила ничью.

На данный момент после 17 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» располагается на второй строчке с 38 очками. «Манчестер Юнайтед» находится на седьмом месте с 28 очками. Лидером чемпионата является «Арсенал» с 39 очками.

Англия - Премьер-лига . 17-й тур

17 декабря 2023, воскресенье. 20:30

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 0:0

Удаления: нет / Дало – 90+4'

Арсенал - Брайтон - 2:0

Брентфорд – Астон Вилла – 1:2

Вест Хэм – Вулверхэмптон – 3:0

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