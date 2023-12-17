17 Декабря 2023
RU

ФИФА опубликовала формат ежегодного Межконтинентального Кубка

Мировой футбол
Новости
17 Декабря 2023 21:38
ФИФА опубликовала формат ежегодного Межконтинентального Кубка

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", пресс-служба ФИФА на своём официальном сайте опубликовала формат Межконтинентального Кубка, который будет проводиться с 2024 года.

«Чтобы усилить континентальное спортивное соперничество и создать престижный ежегодный титул на всех этапах соревнований, Межконтинентальный Кубок ФИФА будет состоять из следующих этапов:

Этап A. Этот этап конкурса будет состоять из двух туров. В 1-м туре поочерёдно победители Лиги чемпионов АФК или победители Лиги чемпионов КАФ сыграют на своём домашнем стадионе против победителей Лиги чемпионов ОФК. Победители этого раунда в финальном раунде сыграют либо с победителями Лиги чемпионов АФК, либо с победителями Лиги чемпионов КАФ. В первом выпуске состав команды АФК или КАФ в первом раунде будет определяться жеребьёвкой, а права проведения первого раунда и финального раунда будут разделены между соответствующими командами АФК и КАФ, поэтому каждая команда сыграет один матч. на своём родном стадионе. Права на проведение первого и финального раундов будут чередоваться каждый год.

Этап B. Победители Кубка чемпионов КОНКАКАФ сыграют с победителями Кубка Либертадорес в одном матче на домашнем стадионе одного из клубов, хозяин поля на первом розыгрыше будет определяться жеребьёвкой, а права на проведение будут меняться каждый год.

Плей-офф. Победители обоих предыдущих этапов сыграют друг с другом за несколько дней до финала на том же нейтральном поле, где пройдёт финал.

Финал. Победители плей-офф сыграют с победителями Лиги чемпионов УЕФА на нейтральном стадионе, а победители будут признаны чемпионами этого года», - говорится на сайте организации.

Напомним, первые этапы будут запланированы ФИФА по согласованию с клубами и конфедерациями. Плей-офф состоится 14 декабря 2024 года на нейтральной территории. Финал состоится 18 декабря 2024 года в той же нейтральной локации.

İdman.biz

Новости по теме

"Ливерпуль" не смог обыграть "Манчестер Юнайтед" и потерял лидерство в АПЛ
22:32
Мировой футбол

"Ливерпуль" не смог обыграть "Манчестер Юнайтед" и потерял лидерство в АПЛ

Матч закончился со счётом 0:0
Арда Гюлер потратил 2023 год впустую
16:44
Мировой футбол

Арда Гюлер потратил 2023 год впустую

Турецкий футболист Арда Гюлер не сможет играть до конца 2023 года
"Часто получаю сообщения от сестры, которая пишет: "Ты читал это?"
15:12
Мировой футбол

"Часто получаю сообщения от сестры, которая пишет: "Ты читал это?"

"Как справляюсь с критикой? Ничего не читаю в прессе"
Три английских гранда пристально следят за братом Джуда Беллингема
14:06
Мировой футбол

Три английских гранда пристально следят за братом Джуда Беллингема

В нынешнем сезоне 18-летний полузащитник принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей
Стали известны имена лучших игроков мира в 2000-х годах по версии FourFourTwo
13:12
Мировой футбол

Стали известны имена лучших игроков мира в 2000-х годах по версии FourFourTwo

Этот список возглавил бразильский экс-нападающий Роналдиньо, на втором месте расположился француз Тьерри Анри, третья строчка досталась ещё одному бразильцу Роналдо
На футбольных полях Европы: "Барса" снова оступилась - ВИДЕО
09:00
Мировой футбол

На футбольных полях Европы: "Барса" снова оступилась - ВИДЕО

После поражений от "Жироны" и "Антверпена" "Барселона" не сумела вернуться на победный путь

Самое читаемое

Исторический успех "Карабаха"! - ВИДЕО
14 Декабря 23:40
Азербайджанский футбол

Исторический успех "Карабаха"! - ВИДЕО

"Карабах" обыграл "Хeккен" и вышел в плей-офф Лиги Европы
УЕФА - о победе "Карабаха" над "Хеккеном"
15 Декабря 12:14
Азербайджанский футбол

УЕФА - о победе "Карабаха" над "Хеккеном"

"Чемпион Азербайджана одержал необходимую победу, чтобы занять второе место в группе H"
Хидаят Гейдаров завершил сезон бронзой на ЕВРО
16 Декабря 20:18
Дзюдо

Хидаят Гейдаров завершил сезон бронзой на ЕВРО

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал бронзовую медаль на Открытом чемпионате Европы в Приштине
Стоимость возможных соперников "Карабаха": разница с "Миланом" равна 40
15 Декабря 15:49
Азербайджанский футбол

Стоимость возможных соперников "Карабаха": разница с "Миланом" равна 40

Каждая из 8 команд стоит в несколько раз дороже чемпиона Азербайджана