9 Декабря 2025
Экс - футболист "Манчестер Сити" получил условный срок за оскорбительные посты в соцсетях

9 Декабря 2025 08:17
Экс - футболист "Манчестер Сити" получил условный срок за оскорбительные посты в соцсетях

Бывший футболист "Манчестер Сити" Джой Бартон получил условный срок за публикации в социальных сетях, направленные против телеведущего Джереми Вайна и футбольных эксперток Люси Уорд и Эни Алуко, передает İdman.Biz со ссылкой Би би си.

43-летний Бартон был признан виновным присяжными Ливерпульского королевского суда в отправке крайне оскорбительных электронных сообщений "с намерением причинить страдания или беспокойство". Суд установил, что экс-футболист "перешел грань между свободой слова и преступлением", разместив шесть постов, в которых, среди прочего, сравнивал Алуко и Уорд с серийными убийцами.

"Никто не хочет попасть в тюрьму. Если бы я мог повернуть время вспять, я бы это сделал. Я никогда не хотел никому навредить. Это была шутка, которая вышла из под контроля", - заявил Бартон после оглашения решения суда.

Он приговорен к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 18 месяцев. Кроме того, бывший игрок "Манчестер Сити" и "Ньюкасла" обязан пройти 200 часов общественных работ и выплатить судебные издержки более 20 тысяч фунтов стерлингов, что составляет около 23 тысяч евро.

