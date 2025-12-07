Защитник "Арсенала" выбыл на несколько недель из-за травмы

Микель Артета сообщил, что защитник "Арсенала" Кристиан Москера пропустит несколько недель. По словам главного тренера, травма оказалась серьезнее, чем ожидалось сразу после матча, передает İdman.Biz.

"Он выбывает на несколько недель. К сожалению, ситуация гораздо хуже, чем мы ожидали, судя по его ощущениям", - заявил Артета.

21-летний испанец получил травму лодыжки в победной встрече с "Брентфордом" (2:0). Дополнительное обследование подтвердило, что повреждение тяжелее первоначального диагноза.

В текущем сезоне 2025/26 Москера провел 16 матчей за "Арсенал", но результативными действиями не отметился. За лондонский клуб он выступает с июля 2025 года.

