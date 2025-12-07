7 Декабря 2025
RU

Защитник "Арсенала" выбыл на несколько недель из-за травмы

Мировой футбол
Новости
7 Декабря 2025 13:55
10
Защитник "Арсенала" выбыл на несколько недель из-за травмы

Микель Артета сообщил, что защитник "Арсенала" Кристиан Москера пропустит несколько недель. По словам главного тренера, травма оказалась серьезнее, чем ожидалось сразу после матча, передает İdman.Biz.

"Он выбывает на несколько недель. К сожалению, ситуация гораздо хуже, чем мы ожидали, судя по его ощущениям", - заявил Артета.

21-летний испанец получил травму лодыжки в победной встрече с "Брентфордом" (2:0). Дополнительное обследование подтвердило, что повреждение тяжелее первоначального диагноза.

В текущем сезоне 2025/26 Москера провел 16 матчей за "Арсенал", но результативными действиями не отметился. За лондонский клуб он выступает с июля 2025 года.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Саудовские клубы готовы заплатить 100 млн евро за трансфер Салаха
14:33
Мировой футбол

Саудовские клубы готовы заплатить 100 млн евро за трансфер Салаха

"Аль-Иттихад" и "Аль-Хиляль" лидируют в борьбе за звездного нападающего "Ливерпуля"

Немецкий клуб устроил футболисту сюрприз с фото в форме "Галатасарая"
13:33
Мировой футбол

Немецкий клуб устроил футболисту сюрприз с фото в форме "Галатасарая"

Неожиданный жест вызвал большой резонанс в Турции

Второй за год скандал с веселящим газом: "Тоттенхэм" разбирается с полузащитником
13:16
Мировой футбол

Второй за год скандал с веселящим газом: "Тоттенхэм" разбирается с полузащитником

Повторное нарушение дисциплины ставит под угрозу будущее игрока в клубе

Салаха раскритиковали за резкие высказывания после матча с "Лидсом"
12:28
Мировой футбол

Салаха раскритиковали за резкие высказывания после матча с "Лидсом"

Звезда "Ливерпуля" заявила, что клуб "бросил его под автобус", чем вызвала бурную реакцию экспертов

Отцу Ламина Ямала предъявили обвинения в провокации фанатов "Бетиса" во время матча - ВИДЕО
12:00
Мировой футбол

Отцу Ламина Ямала предъявили обвинения в провокации фанатов "Бетиса" во время матча - ВИДЕО

Охрана вмешалась после конфликта между отцом Ямала и фанатами

Тренер "Барселоны" рассказал о состоянии Рафиньи
10:15
Мировой футбол

Тренер "Барселоны" рассказал о состоянии Рафиньи

Специалист отметил, что полузащитнику требуется бережный подход после тяжелого матча

Самое читаемое

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО
4 Декабря 22:28
Другие

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО

За защитой мужчина обратился в суд
"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями
6 Декабря 02:06
Мировой футбол

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Хозяева доигрывали встречу вдевятером, но счет так и не был открыт
Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Декабря 23:14
Футбол

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Определены 12 групп нового формата, шесть путевок будут разыграны в марте

Легенда боевых искусств Азербайджана нуждается в помощи
5 Декабря 12:34
Другие

Легенда боевых искусств Азербайджана нуждается в помощи

Заслуженный тренер Мирали Сеидов борется с раком четвертой стадии и сахарным диабетом