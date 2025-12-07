7 Декабря 2025
Немецкий клуб устроил футболисту сюрприз с фото в форме "Галатасарая"

7 Декабря 2025 13:33
Немецкий клуб второй Бундеслиги "Гройтер Фюрт" подготовил необычный сюрприз для своего 23-летнего нападающего Ноэля Футкеу, опубликовав в честь его дня рождения детскую фотографию футболиста в форме "Галатасарая". Пост быстро разлетелся по соцсетям и вызвал широкий резонанс, особенно среди турецких болельщиков.

Как сообщает Idman.Biz, именно деталь с футболкой "Галатасарая" привлекла огромное внимание аудитории. Фанаты турецкого гранда активно обсуждают снимок, а многие расценили жест немецкого клуба как знак уважения.

Ноэль Футкеу проводит впечатляющий сезон: в текущем чемпионате он сыграл 14 матчей, забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу, привлекая внимание немецкого футбольного сообщества своей высокой продуктивностью.

