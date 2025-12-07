Салаха раскритиковали за резкие высказывания после матча с "Лидсом"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах оказался в центре скандала после матча Премьер-лиги против "Лидса", завершившегося результативной ничьей 3:3. Египтянин провел игру на скамейке запасных и после финального свистка сделал серию резких заявлений, которые вызвали широкое обсуждение, сообщает İdman.Biz.

Салах отметил, что у него ухудшились отношения с главным тренером Арне Слотом, и заявил, что чувствует себя несправедливо обвиненным в недавних неудачах команды:

"Кажется, что кто-то хотел возложить всю вину на меня. Раньше у меня были хорошие отношения с тренером, а сейчас - никакие. Такое ощущение, будто клуб бросил меня под автобус", - сказал нападающий.

Бывший форвард "Селтика" Крис Саттон жестко раскритиковал египтянина за подобные высказывания, назвав их "позорными" и "неуважительными". Он подчеркнул, что Салах, как и любой игрок, должен смириться с ролью запасного, если находится не в лучшей форме.

Прошлый сезон Салах завершил с 29 голами и 18 ассистами, однако в текущем чемпионате его показатели значительно скромнее - четыре гола и две передачи в 13 матчах. В двух из трех последних туров форвард не вышел на поле.

Ситуация вокруг Салаха накаляется на фоне приближающегося зимнего трансферного окна. Английские СМИ предполагают, что если конфликт с тренерским штабом сохранится, возможен и расставание игрока с клубом.

