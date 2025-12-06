"Бавария" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну привлек внимание "Баварии".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на британские СМИ, 20-летний хавбек не входит в планы главного тренера манкунианцев Рубена Аморима, из-за чего слухи о его возможном уходе не прекращаются с лета.

По информации United Zone, интерес к Майну проявляют не только "Наполи", но и мюнхенская "Бавария". Однако в "МЮ" уже неоднократно давали понять, что не намерены отпускать воспитанника клуба в зимнее трансферное окно.

Сам игрок, по данным источника, хотел бы уйти в аренду, чтобы получать регулярную игровую практику.

Оценочная стоимость Кобби Майну на портале Transfermarkt составляет 45 млн евро.

İdman.Biz