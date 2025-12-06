Защитник "Боруссии" может перейти в "Реал"

Защитник дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Нико Шлоттербек может стать одним из ключевых футболистов летнего трансферного окна.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sport Germany, игрок не планирует продлевать контракт с клубом, который действует до 2027 года.

По информации СМИ, "Боруссия" предлагала Шлоттербеку существенное увеличение зарплаты — с 2,5 млн евро до 8 млн в год, однако сам футболист рассматривает другие варианты продолжения карьеры. Интерес к нему проявляют "Бавария", мадридский "Реал" и "Барселона".

В нынешнем сезоне Шлоттербек провел 14 матчей за дортмундский клуб во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 40 млн евро.

Потеря одного из ключевых игроков может стать серьезным ударом для "Боруссии", тогда как европейские топ-клубы видят в Шлоттербеке перспективное усиление обороны.

İdman.Biz