6 Декабря 2025
RU

Защитник "Боруссии" может перейти в "Реал"

Мировой футбол
Новости
6 Декабря 2025 08:11
12
Защитник "Боруссии" может перейти в "Реал"

Защитник дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Нико Шлоттербек может стать одним из ключевых футболистов летнего трансферного окна.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sport Germany, игрок не планирует продлевать контракт с клубом, который действует до 2027 года.

По информации СМИ, "Боруссия" предлагала Шлоттербеку существенное увеличение зарплаты — с 2,5 млн евро до 8 млн в год, однако сам футболист рассматривает другие варианты продолжения карьеры. Интерес к нему проявляют "Бавария", мадридский "Реал" и "Барселона".

В нынешнем сезоне Шлоттербек провел 14 матчей за дортмундский клуб во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 40 млн евро.

Потеря одного из ключевых игроков может стать серьезным ударом для "Боруссии", тогда как европейские топ-клубы видят в Шлоттербеке перспективное усиление обороны.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

"Бавария" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед"
07:28
Мировой футбол

"Бавария" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед"

Мюнхенский клуб может включиться в борьбу за молодого английского таланта
Модрич о несостоявшемся переходе в "Челси"
05:07
Мировой футбол

Модрич о несостоявшемся переходе в "Челси"

Хорватский полузащитник признался, что отказ "Тоттенхэма" стал поворотным моментом его карьеры

В Испании объяснили, почему "Барселона" отказалась от покупки Альвареса
04:12
Мировой футбол

В Испании объяснили, почему "Барселона" отказалась от покупки Альвареса

Каталонцев не устроила цена форварда и его игра в очном матче против "блауграны"
"Арсенал" и "Челси" заинтересовались Маркусом Рашфордом
03:02
Мировой футбол

"Арсенал" и "Челси" заинтересовались Маркусом Рашфордом

Лондонские клубы рассматривают форварда как усиление атаки, но приоритет остается за "Барселоной"

"Лилль" обыграл "Марсель" благодаря раннему голу Этана Мбаппе
02:10
Мировой футбол

"Лилль" обыграл "Марсель" благодаря раннему голу Этана Мбаппе

Юный полузащитник стал главным героем центрального матча тура

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями
02:06
Мировой футбол

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Хозяева доигрывали встречу вдевятером, но счет так и не был открыт

Самое читаемое

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО
4 Декабря 22:28
Другие

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО

За защитой мужчина обратился в суд
Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО
3 Декабря 23:57
Мировой футбол

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО

Команда Анчелотти уверенно взяла три очка на "Сан-Мамес"

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Декабря 23:14
Футбол

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Определены 12 групп нового формата, шесть путевок будут разыграны в марте

Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
4 Декабря 12:25
Футбол

Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Откровения легендарного азербайджанского футболиста