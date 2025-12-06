Тибо Куртуа потребовал усилить оборону "Реала"

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа считает, что мадридцам в зимнее трансферное окно необходимо подписать двух игроков высокого уровня в защиту.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Nacional, 33-летний бельгиец сообщил об этом руководству клуба.

Он считает, что без этих подписаний мадридцы столкнутся с теми же проблемами на финише сезона, что и в предыдущей кампании.

По мнению Куртуа, состав "Реала" несбалансирован в обороне и нуждается в усилении.

Приоритетным вариантом для руководства "сливочных" являются два центральных защитника – Ибраима Конате из "Ливерпуля" и Марк Гехи из "Кристал Пэлас".

"Реал" после 15 туров занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, в Лиге чемпионов команда идет пятой в общем этапе.

