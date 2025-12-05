5 Декабря 2025
"Лацио" выбил "Милан" из Кубка Италии - ВИДЕО

5 Декабря 2025 02:09
"Лацио" выбил "Милан" из Кубка Италии - ВИДЕО

"Милан" на выезде проиграл "Лацио" в матче 1/8 финала Кубка Италии - 1:0.

Единственный гол на 80-й минуте забил полузащитник римлян Маттео Дзакканьи.

"Лацио" вышел в четвертьфинал Кубка Италии, где сыграет с "Болоньей". «Милан» вылетел из турнира.

