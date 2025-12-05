"Лацио" выбил "Милан" из Кубка Италии - ВИДЕО

"Милан" на выезде проиграл "Лацио" в матче 1/8 финала Кубка Италии - 1:0.
Единственный гол на 80-й минуте забил полузащитник римлян Маттео Дзакканьи.
"Лацио" вышел в четвертьфинал Кубка Италии, где сыграет с "Болоньей". «Милан» вылетел из турнира.
"Милан" на выезде проиграл "Лацио" в матче 1/8 финала Кубка Италии - 1:0.
Единственный гол на 80-й минуте забил полузащитник римлян Маттео Дзакканьи.
"Лацио" вышел в четвертьфинал Кубка Италии, где сыграет с "Болоньей". «Милан» вылетел из турнира.
Трижды по ходу встречи фанаты оскорбляли крайнего нападающего "сливочных" Винисиуса Жуниора
"Манчестер Юнайтед" поднялся на восьмое место в АПЛ
На официальном сайте Perplexity появился отдельный раздел, посвященный футболисту
На указанной жеребьевке станут известны составы 12 групп
Яя Туре ушел из "Барселоны" в 2010 году
Команда Анчелотти уверенно взяла три очка на "Сан-Мамес"
Хорватский полузащитник поделился подробностями переговоров
Несмотря на неудачное выступление на недавнем турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби, азербайджанские дзюдоисты остаются в числе лучших