Форвард сборной Португалии и "Аль-Насра" Криштиану Роналду инвестировал в поисковой сервис с использованием искусственного интеллекта Perplexity AI. Как передает İdman.Biz, об этом футболист сообщил на своей странице в социальной сети.

"Победители никогда не перестают учиться. Никогда не переставайте спрашивать", — сопроводил видео с анонсом проекта Роналду в своем аккаунте в соцсети X. На официальном сайте Perplexity при этом появился отдельный раздел, посвященный футболисту.

Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов УЕФА (140 голов) и мадридского "Реала» (450 голов). Кроме того, форварду принадлежит мировой рекорд по количеству забитых мячей за национальную команду. В составе сборной Португалии Роналду отличился 143 раза.

