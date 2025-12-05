5 Декабря 2025
RU

Криштиану Роналду инвестировал в поисковик на основе искусственного интеллекта Perplexity AI

Мировой футбол
Новости
5 Декабря 2025 01:34
15
Криштиану Роналду инвестировал в поисковик на основе искусственного интеллекта Perplexity AI

Форвард сборной Португалии и "Аль-Насра" Криштиану Роналду инвестировал в поисковой сервис с использованием искусственного интеллекта Perplexity AI. Как передает İdman.Biz, об этом футболист сообщил на своей странице в социальной сети.

"Победители никогда не перестают учиться. Никогда не переставайте спрашивать", — сопроводил видео с анонсом проекта Роналду в своем аккаунте в соцсети X. На официальном сайте Perplexity при этом появился отдельный раздел, посвященный футболисту.

Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов УЕФА (140 голов) и мадридского "Реала» (450 голов). Кроме того, форварду принадлежит мировой рекорд по количеству забитых мячей за национальную команду. В составе сборной Португалии Роналду отличился 143 раза.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

"Манчестер Юнайтед" не удержал победу над "Вест Хэмом" - ВИДЕО
01:54
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" не удержал победу над "Вест Хэмом" - ВИДЕО

"Манчестер Юнайтед" поднялся на восьмое место в АПЛ
Трамп, а также главы Канады и Мексики посетят жеребьевку чемпионата мира-2026
00:18
Мировой футбол

Трамп, а также главы Канады и Мексики посетят жеребьевку чемпионата мира-2026

На указанной жеребьевке станут известны составы 12 групп
Жена Яя Туре — о Гвардиоле: "Шайтан. Он не человек, а змея, злодей"
4 Декабря 23:58
Мировой футбол

Жена Яя Туре — о Гвардиоле: "Шайтан. Он не человек, а змея, злодей"

Яя Туре ушел из "Барселоны" в 2010 году
Лапорта: "Реал" олицетворяет власть, а "Барса" — свободу"
4 Декабря 23:40
Мировой футбол

Лапорта: "Реал" олицетворяет власть, а "Барса" — свободу"

Ранее президент "сине-гранатовых" подчеркивал, что "сливочные" хотят сместить президента Ла Лиги Хавьера Тебаса с его поста
"Болонья" обыграла "Парму"
4 Декабря 23:04
Мировой футбол

"Болонья" обыграла "Парму"

И вышла в четвертьфинал Кубка Италии
Модрич - о переходе в "Милан": "Это шаг вниз"
4 Декабря 22:46
Мировой футбол

Модрич - о переходе в "Милан": "Это шаг вниз"

В нынешнем сезоне футболист провел за "Милан" 14 матчей во всех турнирах

Самое читаемое

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО
3 Декабря 23:57
Мировой футбол

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО

Команда Анчелотти уверенно взяла три очка на "Сан-Мамес"

Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"
2 Декабря 10:24
Футбол

Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"

Хорватский полузащитник поделился подробностями переговоров
Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге
2 Декабря 10:54
Дзюдо

Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге

Несмотря на неудачное выступление на недавнем турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби, азербайджанские дзюдоисты остаются в числе лучших
Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
4 Декабря 12:25
Футбол

Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Откровения легендарного азербайджанского футболиста