Альберто Молейро может продолжить карьеру в Англии

Атакующий полузащитник "Вильярреала" Альберто Молейро попал в сферу интересов лондонского "Арсенала", сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football Espana.

"Арсенал" готов приобрести футболиста в январе. Руководство считает, что команде необходима более глубокая атакующая линия. Универсальность игрока является одним из преимуществ для тренера Микеля Артеты. Лондонский клуб готов заплатить за полузащитника € 35 млн. Интерес к Молейро также проявляют "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и мадридский "Атлетико". Действующее трудовое соглашение игрока с "Вильярреалом" рассчитано до июня 2030 года.

В нынешнем сезоне Молейро провел за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал две результативные передачи. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

İdman.Biz