ФИФА и LEGO представят конструктор с Кубком мира в честь ЧМ-2026

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) объявила о совместном проекте с компанией LEGO. В честь предстоящего чемпионата мира 2026 года будет выпущен уникальный конструктор, позволяющий собрать главный футбольный трофей - Кубок мира - в масштабе 1:1, сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт организации.

Набор будет состоять из 2842 деталей и поступит в продажу в преддверии старта группового этапа ЧМ-2026.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике. Открытие турнира состоится 11 июня 2026 года, а финальный матч запланирован на 19 июля.

İdman.Biz