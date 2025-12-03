4 Декабря 2025
RU

"Штутгарт" в большинстве обыграл "Бохум" и вышел в четвертьфинал Кубка Германии

Мировой футбол
Новости
3 Декабря 2025 23:34
20
"Штутгарт" в большинстве обыграл "Бохум" и вышел в четвертьфинал Кубка Германии

"Штутгарт" добился победы над "Бохумом" в матче 1/8 финала Кубка Германии. Встреча на стадионе "Воновия Рурштадион" завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, передает İdman.Biz.

Счет был открыт уже на 12-й минуте, когда защитник хозяев Филипп Штромпф срезал мяч в собственные ворота. В компенсированное время первого тайма футболист "Бохума" оказался в центре внимания вновь - он получил прямую красную карточку и оставил команду в меньшинстве.

Пользуясь численным преимуществом, "Штутгарт" быстро закрепил успех. На 47-й минуте Дениз Ундав удвоил преимущество, установив итоговый счет встречи - 2:0.

Действующий обладатель Кубка Германии уверенно шагает дальше и выходит в четвертьфинал, продолжая защиту своего титула, добытого в финале прошлого сезона в матче против "Арминии" (4:2).

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Хаби Алонсо о победе над "Атлетиком": "Нам нужна была именно такая игра"
00:55
Мировой футбол

Хаби Алонсо о победе над "Атлетиком": "Нам нужна была именно такая игра"

Главный тренер "Реала" похвалил команду и выделил взаимодействие Мбаппе с Винисиусом

Мбаппе вошел в топ-10 лучших бомбардиров календарного года
00:31
Мировой футбол

Мбаппе вошел в топ-10 лучших бомбардиров календарного года

Француз превзошел рекорд Роналду и достиг отметки в 62 гола за 2025 год

Рио Фердинанд, Шакил О'Нил и Уэйн Гретцки примут участие в жеребьевке ЧМ-2026
00:12
Мировой футбол

Рио Фердинанд, Шакил О'Нил и Уэйн Гретцки примут участие в жеребьевке ЧМ-2026

ФИФА привлекла звезд из разных видов спорта для церемонии распределения групп
Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО
3 Декабря 23:57
Мировой футбол

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО

Команда Анчелотти уверенно взяла три очка на "Сан-Мамес"

"Наполи" победил "Кальяри" в серии пенальти и вышел в четвертьфинал Кубка Италии - ВИДЕО
3 Декабря 23:29
Мировой футбол

"Наполи" победил "Кальяри" в серии пенальти и вышел в четвертьфинал Кубка Италии - ВИДЕО

Неаполитанцы взяли верх в драматичной серии ударов с 11 метров

В качестве травмы защитника "Барселоны" на Transfermarkt указана депрессия - ФОТО
3 Декабря 22:25
Мировой футбол

В качестве травмы защитника "Барселоны" на Transfermarkt указана депрессия - ФОТО

Защитник "Барселоны" взял паузу для восстановления психологического состояния

Самое читаемое

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"
2 Декабря 10:24
Футбол

Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"

Хорватский полузащитник поделился подробностями переговоров
Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге
2 Декабря 10:54
Дзюдо

Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге

Несмотря на неудачное выступление на недавнем турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби, азербайджанские дзюдоисты остаются в числе лучших
Крикет в Азербайджане: как мы стали первыми на Кавказе, и почти его потеряли - İDMAN.BİZ ИЗУЧИЛ ВОПРОС
1 Декабря 16:28
Другие

Крикет в Азербайджане: как мы стали первыми на Кавказе, и почти его потеряли - İDMAN.BİZ ИЗУЧИЛ ВОПРОС

Крикет-клуб в Азербайджане сейчас развивают около 50 экспатов из Пакистана и Индии