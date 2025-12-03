"Штутгарт" в большинстве обыграл "Бохум" и вышел в четвертьфинал Кубка Германии

"Штутгарт" добился победы над "Бохумом" в матче 1/8 финала Кубка Германии. Встреча на стадионе "Воновия Рурштадион" завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, передает İdman.Biz.

Счет был открыт уже на 12-й минуте, когда защитник хозяев Филипп Штромпф срезал мяч в собственные ворота. В компенсированное время первого тайма футболист "Бохума" оказался в центре внимания вновь - он получил прямую красную карточку и оставил команду в меньшинстве.

Пользуясь численным преимуществом, "Штутгарт" быстро закрепил успех. На 47-й минуте Дениз Ундав удвоил преимущество, установив итоговый счет встречи - 2:0.

Действующий обладатель Кубка Германии уверенно шагает дальше и выходит в четвертьфинал, продолжая защиту своего титула, добытого в финале прошлого сезона в матче против "Арминии" (4:2).

İdman.Biz