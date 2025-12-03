3 Декабря 2025
В качестве травмы защитника "Барселоны" на Transfermarkt указана депрессия - ФОТО

3 Декабря 2025 22:25
17
На портале Transfermarkt в разделе травм защитника "Барселоны" Рональда Араухо указано, что футболист недоступен для участия в ближайших матчах из-за депрессии. Об этом сообщает издание, ссылаясь на обновленные данные ресурса, сообщает İdman.Biz.

Ранее испанские СМИ сообщали, что уругвайский защитник обратился к клубу с просьбой предоставить ему дополнительный отпуск, чтобы восстановиться психологически и снять накопившееся напряжение.

В профиле Араухо на Transfermarkt причиной его отсутствия значится диагноз "депрессия", однако сроки восстановления игрока пока не называются.

При этом ближайший матч "Барселоны" в Лиге чемпионов против "Олимпиакоса", который пройдет 9 декабря, Араухо пропустит по другой причине - из-за дисквалификации. В текущем сезоне футболист провел 15 матчей и забил два гола во всех турнирах.

