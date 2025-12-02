"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" вступили в борьбу за защитника "Айнтрахта"

Левый защитник "Айнтрахта" Натаниэль Браун привлек внимание сразу двух европейских топ-клубов — "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед", передает İdman.Biz.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, оба клуба активно следят за ситуацией вокруг возможного трансфера 22-летнего футболиста.

По данным источника, руководство "Айнтрахта" понимает, что удержать Брауна следующим летом будет крайне сложно. Клуб рассчитывает получить за него от 60 до 70 млн евро - именно в такую сумму франкфуртцы оценивают возможный трансфер. При этом на Transfermarkt стоимость защитника составляет 30 млн евро.

Контракт Брауна с "Айнтрахтом" действует до лета 2030 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

Ожидается, что "Барселона" и "МЮ" продолжат борьбу за перспективного защитника в ближайшее трансферное окно.

