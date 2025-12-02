2 Декабря 2025
"Арсенал" согласовал трансфер эквадорских близнецов

2 Декабря 2025 07:08
"Арсенал" достиг договоренности о трансфере эквадорских близнецов Эдвина и Хольгера Кинтеро, которые выступают за академию "Индепендьенте дель Валье", сообщает İdman.Biz со ссылкой на эквадорские СМИ.

Оба игрока считаются одними из самых перспективных молодых талантов Южнои Америки. Лондонский клуб оформит переход, когда братьям исполнится 18 лет - сделка вступит в силу в 2027 году, в соответствии с международными правилами ФИФА о трансферах несовершеннолетних.

"Индепендьенте дель Валье" известен своей системой подготовки и стал отправной точкой для многих талантливых футболистов, включая Моисеса Кайседо и Пьеро Инкапье. Теперь в списке будущих игроков европейских топ-клубов оказываются и братья Кинтеро.

İdman.Biz

