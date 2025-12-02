Ямаль: "Знаю, что многие приходят смотреть на мою игру"

18-летний атакующий игрок "Барселоны" Ламин Ямаль прокомментировал разговоры о том, что он стал новым лицом сборной Испании. В составе "Красной фурии" талантливый вингер выиграл Евро-2024 и стал лучшим ассистентом турнира, отдав четыре результативные передачи, сообщает İdman.Biz.

В интервью CBS Ямаль отметил, что статус звезды не выбирается самим футболистом — его формируют болельщики. "Считаю ли я себя лицом новой сборной Испании? Это относительно. В конце концов, это не то, что вы решаете сами. В детстве вы сами выбираете, кто будет звездой сборной, но решение не за игроком", - сказал он.

Футболист признался, что ощущает высокий уровень внимания к себе со стороны публики: "Думаю, в конечном счете все дело в том, что люди хотят восторгаться. Я рад тому восторгу, который вызываю у испанских болельщиков и у фанатов "Барсы". Я - один из вариантов. Я знаю, что, когда я на стадионе, многие приходят посмотреть именно на меня".

При этом Ямаль подчеркнул, что не акцентирует внимание на своем статусе: "Это не то, что я вбиваю себе в голову. Это будет происходить, если люди будут мной восхищаться. Я открыт для этого, но все зависит от людей".

İdman.Biz