"Бавария" повторила рекорд результативности в Бундеслиге

"Бавария" одержала домашнюю победу над "Санкт-Паули" со счетом 3:1 в рамках XII тура немецкой Бундеслиги и тем самым повторила один из исторических рекордов турнира, сообщает İdman.Biz.

Мюнхенский клуб забивал более двух голов в каждом из последних 20 матчей чемпионата Германии, сравнявшись с достижением сезона 2013/14, когда команда Хосепа Гвардиолы демонстрировала аналогичную результативность. В игре против "Санкт-Паули" отличились Геррейру, Диас и Джексон, забившие важные мячи после раннего гола гостей.

Победа позволила "Баварии" укрепиться на первом месте в таблице Бундеслиги. Команда имеет 34 очка и опережает ближайшего конкурента на восемь баллов. В следующем туре мюнхенцы проведут выездной матч против "Штутгарта".

İdman.Biz