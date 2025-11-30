Полузащитник "Наполи" Гилмор перенесет операцию

Полузащитник "Наполи" и сборной Шотландии Билли Гилмор перенесет операцию из‑за травмы, сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс‑службу итальянского футбольного клуба.

"Гилмору предстоит операция в Лондоне в понедельник, его будет сопровождать Дженнаро Де Лука из медицинского штаба клуба", — говорится в сообщении.

По данным итальянских СМИ, футболисту предстоит операция в связи с травмой паха, он пропустит от 50 до 60 дней и вернется в строй в конце января‑начале февраля.

В нынешнем сезоне 24‑летний Гилмор провел девять матчей в чемпионате Италии и забил один гол.

İdman.Biz