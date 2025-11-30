"Атлетик" на выезде уверенно обыграл "Леванте"

Завершился матч 14-го тура чемпионата Испании сезона-2025/2026, в котором встречались "Леванте" и "Атлетик" Бильбао. Команды играли на стадионе "Сьюдад де Валенсия" (Валенсия, Испания). Адриан Кордеро Вега выступил в качестве главного арбитра встречи. Матч закончился победой гостей со счетом 2:0.

Первый гол в матче забил нападающий "Атлетика" Роберт Наварро на третьей минуте встречи. В конце первого тайма на 44-й минуте вингер гостей Нико Уильямс увеличил преимущество своей команды в счете.

Благодаря этой победе "Атлетик" набрал 20 очков и располагается на восьмом месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Леванте" с девятью очками занимает предпоследнюю, 19-ю строчку. Лидирует в чемпионате "Барселона". Каталонская команда набрала 34 очка в 14 встречах.

İdman.Biz