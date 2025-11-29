Бывшая жена Икарди обвинила футболиста в неуплате алиментов

Стало известно о неуплаченных алиментах аргентинской звездой "Галатасарая" Мауро Икарди своей бывшей супруге Ванде Наре.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Haber Global, об этом заявила Ванда Нара в аргентинской прессе.

Нападающий "Галатасарая" имеет значительную задолженность по алиментам. Икарди официально зарегистрирован как родитель-должник.

Отмечается, что Икарди не произвел выплаты алиментов за ноябрь и декабрь 2024 года, а также за январь и февраль 2025 года. Звездный футболист пока не дал комментариев по этому вопросу.

Болельщики "Галатасарая" обеспокоены тем, что такая ситуация может повлиять на выступление Икарди в дерби "Фенербахче" - "Галатасарай", которое состоится 1 декабря.

İdman.Biz