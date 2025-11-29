29 Ноября 2025
RU

Бывшая жена Икарди обвинила футболиста в неуплате алиментов

Мировой футбол
Новости
29 Ноября 2025 18:38
12
Бывшая жена Икарди обвинила футболиста в неуплате алиментов

Стало известно о неуплаченных алиментах аргентинской звездой "Галатасарая" Мауро Икарди своей бывшей супруге Ванде Наре.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Haber Global, об этом заявила Ванда Нара в аргентинской прессе.

Нападающий "Галатасарая" имеет значительную задолженность по алиментам. Икарди официально зарегистрирован как родитель-должник.

Отмечается, что Икарди не произвел выплаты алиментов за ноябрь и декабрь 2024 года, а также за январь и февраль 2025 года. Звездный футболист пока не дал комментариев по этому вопросу.

Болельщики "Галатасарая" обеспокоены тем, что такая ситуация может повлиять на выступление Икарди в дерби "Фенербахче" - "Галатасарай", которое состоится 1 декабря.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Ла Лига: “Барселона” надеется забыть лондонский кошмар, а “Реал” укрепить лидерство
16:40
Футбол

Ла Лига: “Барселона” надеется забыть лондонский кошмар, а “Реал” укрепить лидерство

Каталонцам важно быстро перевернуть страницу после еврокубков, а мадридцы едут в Монтиливи защищать лидерство
Почему Эртем Шенер не комментировал матч "Карабаха" в Италии?
16:20
Футбол

Почему Эртем Шенер не комментировал матч "Карабаха" в Италии?

Турецкий футбольный комментатор не получил право комментировать матч
Женская сборная Азербайджана U-19 уступила Северной Македонии на ЧЕ - ОБНОВЛЕНО
16:05
Футбол

Женская сборная Азербайджана U-19 уступила Северной Македонии на ЧЕ - ОБНОВЛЕНО

Единственный гол сборной забила Мадина Юругова на 35-й минуте.
Серия А: битва за лидерство на "Олимпико"
15:40
Футбол

Серия А: битва за лидерство на "Олимпико"

Победа "Ромы" укрепит ее позиции на вершине, а успех "Наполи" может снова закрутить гонку за скудетто
Марокканский "Беркат" оформил сенсационный поздний камбэк в Африканской ЛЧ - ВИДЕО
15:00
Футбол

Марокканский "Беркат" оформил сенсационный поздний камбэк в Африканской ЛЧ - ВИДЕО

Два гола на 90+7-й и 90+8-й минутах принесли клубу победу
Фанаты "Астаны" планируют обратиться к президенту Казахстана
14:20
Футбол

Фанаты "Астаны" планируют обратиться к президенту Казахстана

Болельщики готовят видеоролик по "значимому вопросу"

Самое читаемое

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО
26 Ноября 20:58
Мировой футбол

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО

Саудовский клуб уверенно лидирует в своей группе азиатской Лиги чемпионов

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО
27 Ноября 10:09
Футбол

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО

За день до матча у Рауля Асенсио умер дед
Лига чемпионов УЕФА: Каковы шансы "Карабаха" выйти в следующий раунд?
27 Ноября 16:58
Футбол

Лига чемпионов УЕФА: Каковы шансы "Карабаха" выйти в следующий раунд?

Вероятность прямого выхода азербайджанского клуба в 1/8 финала составляет 0,2%
Массовая драка после матча Кубка Боливии: участники получили 17 красных карточек - ВИДЕО
28 Ноября 10:34
Футбол

Массовая драка после матча Кубка Боливии: участники получили 17 красных карточек - ВИДЕО

После четвертьфинала между "Реал Оруро" и "Блуминг" на поле произошел инцидент