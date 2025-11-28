"МЮ" может перехватить трансферную цель "Ман Сити"

"Манчестер Сити" продолжает проявлять интерес к правому защитнику "Ньюкасла" Валентино Ливраменто, однако не является единственным претендентом на игрока.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Caught Offside, конкуренцию "горожанам" готовы составить "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

По данным источника, "Ньюкасл" не намерен продавать 23 летнего защитника, а сам футболист также не стремится покидать клуб. Тем не менее "Манчестер Сити" может попытаться оформить трансфер уже зимой, тогда как "МЮ" и "Арсенал" рассматривают вариант предложения летом.

В текущем сезоне Ливраменто провел 10 матчей во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2028 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 40 млн евро.

İdman.Biz