Реал" может вернуть выпускника своей академии из Бундеслиги за 13,5 млн евро

"Реал" рассматривает возможность выкупа полузащитника "Штутгарта" Чемы Андреса, который является воспитанником мадридской академии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Defensa Central, клуб может активировать опцию выкупа за 13,5 млн евро в 2026 году или за 18 млн евро в 2027 году.

Интерес к 20 летнему испанцу проявляют "Манчестер Сити" и "Арсенал", однако последнее слово - за "сливочными", поскольку они сохранили право приоритетного выкупа. "Штутгарт" при этом хотел бы удержать игрока в составе.

Чема Андрес покинул систему "Реала" летом 2025 года. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах, отметившись голом и результативной передачей. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2030 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 10 млн евро.

İdman.Biz