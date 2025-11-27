Защитник "Ливерпуля" установил антирекорд сезона среди игроков АПЛ

Центральный защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк отметился неприятным показателем в матче Лиги чемпионов против ПСВ. Уже в самом начале встречи капитан мерсисайдцев сыграл рукой в своей штрафной, и арбитр назначил пенальти. Иван Перишич уверенно реализовал удар, выведя гостей вперед.

Как сообщает İdman.Biz, по данным Opta, ван Дейк привез уже три пенальти во всех турнирах текущего сезона - больше, чем любой другой футболист английской Премьер-лиги.

"Ливерпуль" сумел быстро восстановить равновесие: на 16-й минуте Доминик Собослаи забил ответный гол.

İdman.Biz