27 Ноября 2025
Мировой футбол
Новости
27 Ноября 2025 00:13
"Интер Майами" приостановил переговоры с Суаресом

Будущее нападающего "Интер Майами" Луиса Суареса остается неопределенным.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на Inter Miami News Hub, контракт 38-летнего форварда истекает в конце текущего года, и переговоры о продлении договора временно приостановлены.

"Интер Майами" готов продолжить сотрудничество с уругвайским нападающим, однако лишь в случае, если игрок согласится на сокращение зарплаты. Суарес в целом готов принять такие условия, но окончательное решение будет принято после завершения плей-офф МЛС.

Луис Суарес присоединился к "Интер Майами" в начале 2024 года. В нынешнем сезоне он провел 49 матчей, отметившись 17 голами и 17 ассистами.

