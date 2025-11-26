"Пафос" вырвал ничью у "Монако" в матче Лиги чемпионов - ВИДЕО

В матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов "Пафос" на своем поле сыграл вничью с "Монако" - 2:2. Игра прошла на стадионе "Альфамега" в Колосси под судейством словацкого арбитра Ивана Кружляка, сообщает İdman.Biz.

Уже на пятой минуте Такуми Минамино открыл счет, выведя "Монако" вперед. На 18-й минуте защитник хозяев Давид Луис восстановил равновесие. Спустя восемь минут Фоларин Балогун вновь вывел монегасков вперед - 2:1.

"Пафос" смог спасти матч лишь под занавес встречи: на 88-й минуте Иван Шуньич сравнял счет, установив окончательные 2:2.

После этой игры оба клуба имеют по шесть очков: "Монако" занимает 22-е место в сводной таблице Лиги чемпионов, "Пафос" - 23-е.

В следующем туре "Пафос" 10 декабря сыграет на выезде с "Ювентусом", а "Монако" 9 декабря дома примет "Галатасарай".

İdman.Biz