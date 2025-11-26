"Копенгаген" обыграл"Кайрат" - ВИДЕО

"Копенгаген" одержал домашнюю победу над "Кайратом" в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов, завершив игру со счетом 3:2. Встреча прошла на стадионе "Паркен" в Копенгагене под судейством шотландского арбитра Ника Уолша, сообщает İdman.Biz.

Счет был открыт на 26-й минуте усилиями Виктора Дадасона. На 59-й минуте нападающий Джордан Ларссон реализовал пенальти и довел преимущество хозяев до двух мячей. Спустя 14 минут Роберт забил третий гол "Копенгагена".

"Кайрат" сумел сократить отставание: Дастан Сатпаев отличился на 81-й минуте, а Олжас Байбек забил второй гол команды на 90-й минуте. Однако на большее казахстанскому клубу не хватило времени.

После этой встречи "Копенгаген" имеет четыре очка и располагается в нижней части сводной таблицы Лиги чемпионов. "Кайрат" с одним очком находится рядом.

Финал турнира пройдет 30 мая 2026 года на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.

İdman.Biz