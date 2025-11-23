"Челси" и "Арсенал" нацелились на Мурилло

"Челси" и "Арсенал" проявляют интерес к защитнику "Ноттингем Форест" Мурилло.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Caught Offside, за 23-летним бразильцем также следит "Барселона".

По данным источника, Мурилло идеально подходит под требования главного тренера "синих" Энцо Марески — он уверенно играет с мячом, умеет начинать атаки из глубины и обладает качествами, востребованными в современной АПЛ.

"Форест" не намерен расставаться с игроком, однако готов рассмотреть предложения в диапазоне € 80–90 млн. В нынешнем сезоне защитник провел 12 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года.

По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Мурилло составляет € 55 млн.

İdman.Biz