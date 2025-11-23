Чемпион мира по футболу французский полузащитник "Монако" Поль Погба вышел на поле впервые с 2023 года.

Как сообщает İdman.Biz, игрок на 85-й минуте матча 13-го тура чемпионата Франции с "Ренном" сменил Мамаду Кулибали. Матч закончился разгромным поражением "Монако" - 4:1.

В феврале 2024 года Погба был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, но в октябре Спортивный арбитражный суд сократил срок отстранения до 18 месяцев. В июне футболист подписал контракт с "Монако". Последний матч он провел 3 сентября 2023 года за итальянский "Ювентус".

Погба 32 года, он является чемпионом мира 2018 года и серебряным призером чемпионата Европы (2016). По ходу карьеры футболист выступал за "Ювентус" и английский "Манчестер Юнайтед", в составе которого выиграл Лигу Европы (2017). С "Ювентусом" француз стал четырехкратным чемпионом Италии, трижды побеждал в суперкубке страны, дважды - в Кубке Италии.

İdman.Biz