Сокрушительное поражение "Манчестер Юнайтед" - ВИДЕО

Многострадальный "Манчестер Юнайтед" в рамках 16-го тура английской премьер-лиги на стадионе "Олд Траффорд" принимал "Борнмут". Как сообщает İdman.biz со ссылкой на football.kulichki.net, уже на 5-й минуте "вишни" открыли счёт, когда Льюис Кук совершил классный перехват на половине поля соперника и прострелил на Доминика Соланке, а тот в одно касание переправил мяч в сетку ворот Андре Онана. После этого "Манчестер Юнайтед" имел большое территориальное преимущество, но ничего опасного в атаке создать так и не сумел. А вот "Борнмут" в середине первого тайма забил второй свой гол, однако он не был засчитан из-за положения "вне игры". Незадолго до перерыва Соланке был близок к тому, чтобы оформить дубль, но мяч после его отменного удара в дальний нижний угол попал в штангу. Первый тайм "Манчестер Юнайтед" провалил. Во второй половине поединка картина на поле не изменилась. "Борнмут" продолжал уверенно обороняться и проводить опасные контрвыпады. К тому же Андони Ираола угадал с заменой. На 68-й минуте свеженький Филип Биллинг головой замкнул классный навес Маркуса Тавернье и удвоил преимущество гостей в счёте. Не прошло и пяти минут, как всё стало окончательно ясно. Тавернье навесил от правого углового флажка, а Маркос Сенеси забил во втором матче подряд. "Борнмут" нокаутировал "Манчестер Юнайтед" на его поле. Команда Эрика тен Хага потерпела 7-е поражение в текущем розыгрыше АПЛ. Не пора ли нидерландскому специалисту в отставку?

Предыстория.

"Манчестер Юнайтед" проводит очередной невзрачный сезон. Многие болельщики "Красных дьяволов" требуют отправить в отставку главного тренера Эрика тен Хага, но нидерландский специалист по-прежнему остаётся на своём посту и пользуется доверием руководства клуба. В текущем сезоне английской премьер-лиги "МЮ" ни разу не сыграл вничью, одержав 9 побед при 6 поражениях. Далеко не те результаты, на которые рассчитывали фанаты. Зато в 15-м туре манкунианцы дома принимали "Челси" и победили 2:1. В составе хозяев забитыми мячами отметился Скотт Мактоминей, которому удался дубль. Что касается "Борнмута", то он одержал 4 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 7 поражений. Не впечатляющие результаты, однако вполне себе нормальные для "вишен". В прошлом туре подопечные Андони Ираолы на выезде обыграли "Кристал Пэлас" со счётом 2:0. Тогда забитыми мячами отметились аргентинский защитник Маркос Сенеси и валлийский нападающий Киффер Мур. История противостояния "Манчестер Юнайтед" и "Борнмута" до отчётного матча насчитывала 20 поединков во всех турнирах. Здесь "Красные дьяволы" одержали 14 побед, "вишни" были сильнее лишь три раза, а ещё три встречи завершились вничью. "Манчестер Юнайтед" выиграл у "Борнмута" три предыдущие матча АПЛ с общим счётом 9:2. В отчётной игре помочь "Красным дьяволом" не могли Джейдон Санчо, Кристиан Эриксен, Каземиро, Амад Дьялло, Виктор Линделеф, Тайрелл Маласиа, Лисандро Мартинес и Мейсон Маунт. Внушительный список, не правда ли? Впрочем, и у "Борнмута" были большое потери. Так в лазарете гостей значились Даррен Рендольф, Макс Ааронс, Лойд Келли, Тайлер Адамс, Эмилиано Маркондес, Райан Фредерикс, Алекс Скотт и Хамед Траоре.

Ход матча.

Оба тренера выбрали одинаковую тактическую модель 4-2-3-1. "Манчестер Юнайтед" активно начал встречу, сразу же заставив соперника запаниковать в обороне. На 3-й минуте Диогу Далот из пределов штрафной с отскоком от газона в одно касание пробил из перспективной позиции, но мяч в ворота не полетел. Подбор выиграл Серхио Регилон, который бил уже очень опасно, однако его попытку заблокировал Илья Забарный. Тем неожиданнее оказался гол "Борнмута" на 5-й минуте. Люк Шоу неудачно сыграл с левого фланга в центр на Скотта Мактоминея, шотландца обокрал Льюис Кук, который затем убежал от Софьяна Амрабата и прострелил в штрафную на Доминика Соланке, а 26-летний воспитанник "Челси" в одно касание уложил мяч в сетку, забив свой 8-й гол в текущем розыгрыше АПЛ. После пропущенного гола манкунианцы не стали паниковать. Они завладели большим территориальным преимуществом и проводили планомерные атаки. На 9-й минуте Регилон подключился по левому флангу и навесил в штрафную, откуда Гарри Магуайр головой пробил по воротам, а Нето вытащил мяч из-под самой перекладины. В дальнейшем подопечные Эрика тен Хага владели инициативой, однако никак не могли довести дело до опасного момента. В одном из эпизодов Мактоминей исполнил плотный выстрел, а мяч самоотверженно принял на себя Сенеси. Затем Бруну Фернандеш навесил от правого углового флажка, а Забарный головой выбил мяч подальше от своих ворот. Тут же Сенеси вновь заблокировал выстрел Мактоминея. На 16-й минуте ответил "Борнмут", но с ударом Маркуса Тавернье справился Андре Онана.

"Манчестер Юнайтед" более 70% игрового времени владел мячом, однако это преимущество ничего не давало хозяевам. "Борнмут" оборонялся уверенно и надёжно. Аккурат в середине первого тайма великолепно в отборе на чужой половине поля сработал Антуан Семеньо, который затем продвинулся к штрафной площади соперника и подключил к атаке Милоша Керкежа, венгерский защитник навесил точно на Соланке, тот головой нанёс опаснейший удар из убойной позиции, Онана отбил мяч, но первым на добивание подоспел Тавернье, отправивший игровой снаряд в сетку, однако гол не был засчитан из-за положения "вне игры". В дальнейшем в игрек ничего не поменялось. "Красные дьяволы" продолжали держать мяч под своим контролем, но без всякого обострения в атаке. А вот "вишни" терпеливо ждали своего шанса на контратаку. На 27-й минуте Тавернье получил первую в матче жёлтую карточку, которая была показана за затяжку времени. Тут же "горчичник" схлопотал Регилон, сфоливший против Джастина Клюйверта. На 35-й минуте активный Тавернье нанёс плотный удар по воротам, однако попасть в створ не удалось. В ответ - Антони Марcьяль исполнил мощный дальний выстрел, но здесь надёжно сработал Нето. На 39-й минуте "Манчестер Юнайтед" попытался выйти в атаку со своей половины поля, но вмешался Адам Смит, который на правом фланге совершил классный перехват и выполнил точный пас на Соланке, тот нанёс мастерский удар в дальний нижний угол, но попал в штангу! На последних мгновениях первого тайма ничего опасного не случилось. Плотный удар Алехандро Гарначо заблокировал Забарный. "Борнмут" совершенно заслуженно ушёл на перерыв с преимуществом в счёте.

Удивительно, но в перерыве Эрик тен Хаг обошёлся без замен. Начали манкунианцы очень резво. На 49-й минуте после прострела с левого фланга сначала Скотт Мактоминей, а потом и Бруну Фернандеш нанесли мощные удары по воротам, но мяч всякий раз принимали на себя защитники "Борнмута". В первые пять минут второй половины поединка хозяева исполнили три угловых, однако ничего опасного создать не сумели. "Манчестер Юнайтед" в атаке старался действовать быстро, но всякий раз что-то шло не так. На 56-й минуте произошла первая замена в матче, так на позиции центрфорварда Расмус Хейлунн занял место Антони Марcьяля. Француз в этот вечер ничем проявить себя не сумел. А вот датчанин сразу же отметился жёлтой карточкой за неспортивное поведение. Наказан он был за то, что отмахнулся от Забарного после фола украинского защитника. Заменой на замену ответил Андони Ираола. Так в игру вошёл Филип Биллинг, а отдыхать отправился Антуан Семеньо. Ровно в середине второго тайма Хейлунн из пределов штрафной пробил по воротам, Сенеси в подкате заблокировал мяч, на подбор мчался Бруну Фернандеш, который наткнул на защитника и упал. Португалец начал требовать пенальти, но никакого нарушения правил в этом эпизоде не было.

На 68-й минуте "Борнмут" забил второй свой гол. Всё опять началось с перехвата и быстрой контратаки, в результате которой провалилась оборона манкунианцев, а свеженький Биллинг головой отправил мяч в сетку после шикарного навеса Тавернье. Отметим, что предголевую передачу выполнил Соланке. Через пять минут счёт и вовсе стал крупным. Тавернье исполнил угловой с правого фланга, выполнив подачу точно на голову Сенеси, аргентинский защитник вколотил мяч в цель. Онана даже не дёрнулся. Очередные вопросы к обороне "МЮ". Проливной дождь над "Олд Траффорд" словно оплакивал команду Эрика тен Хага. На самого нидерландского специалиста было больно смотреть. 0:3 на своём поле от 15-й команды лиги… Кто бы мог подумать. Хозяева уже понимали, что проиграли, но по инерции продолжали атаковать. Очередной удар Мактоминея заблокировал Сенеси. Потом "Красные дьяволы" катали мяч на половине поля "вишен", но всё тщетно. На 79-й минуте Эрик тен Хаг произвёл тройную замену, но рассчитывать на фантастический камбэк "Манчестер Юнайтед" не приходилось. На 83-й минуте Маркус Рэшфорд на свежих ногах слева вошёл в штрафную "Борнмута", где упал в борьбе с защитником. Все надежды хозяев рухнули, когда главный арбитр Питер Бэнкс зафиксировал фол в атаке. Тут же "Борнмут" провёл хорошую атаку, в результате которой Биллинг навесил на Соланке, тот пробил по воротам, но Онана на этот раз справился. "Манчестер Юнайтед" провёл ещё несколько атак, однако не сумел забить даже гол престижа. А вот "Борнмут" в компенсированное время отправил ещё один мяч в сетку ворот хозяев. Софьян Амрабат грубо ошибся у своей штрафной площади, отдав плохой пас на Гарри Магуайра, того обокрал Соланке, что привело к выходу свеженького Данго Уаттара один на один с вратарём соперника. Полузащитник из Буркина-Фасо отправил мяч в цель, но система VAR зафиксировала игру рукой. Гол не был засчитан. Тем не менее сокрушительное поражение команды Эрика тен Хага состоялось. Не пора ли "Красным дьяволам" всё-таки задуматься о новом главном тренере?

Лучший игрок – Доминик Соланке.

Вся команда "Борнмута" провела блистательный матч. Великолепно сыграл центральный защитник Маркос Сенеси, который заблокировал много ударов соперника, а на 73-й минуте головой отправил мяч в сетку ворот "Манчестер Юнайтед". Классный поединок провёл Маркус Тавернье, отметившийся двумя голевыми передачами. Но лучшим был всё-таки неудержимый нападающий Доминик Соланке. Он открыл счёт в матче, забив соответственно победный гол "вишен", поучаствовал во второй голевой атаке своей команды, а также попал в штангу после классного удара в дальний угол. Да и вообще Соланке выиграл много борьбы и наводил настоящий ужас на оборону хозяев.

9 декабря. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".

Судья - Питер Бэнкс (Мерсисайд).

Манчестер Юнайтед - Борнмут - 0:3 (0:1)

Соланке, 5 (0:1). Биллинг, 69 (0:2). Сенеси, 73 (0:3).

Манчестер Юнайтед Борнмут

Андре Онана Нето

Серхио Регилон Милош Керкеж

Люк Шоу, 79 Маркос Сенеси

Гарри Магуайр Илья Забарный

Диогу Далот Адам Смит

Скотт Мактоминей Льюис Кук, 88

Софьян Амрабат Райан Кристи

Алехандро Гарначо, 79 Маркус Тавернье, 88

Бруну Фернандеш Джастин Клюйверт, 72

Антони, 79 Антуан Семеньо, 58

Антони Марcьяль, 56 Доминик Соланке

Замены:

Расмус Хейлунн, 56 Филип Биллинг, 58

Джонни Эванс, 79 Луис Синистерра, 72

Факундо Пельистри, 79 Джо Ротвелл, 88

Маркус Рэшфорд, 79 Данго Уаттара, 88

Наказания:

Серхио Регилон, 30 Маркус Тавернье, 27

Расмус Хейлунн, 60

Бруну Фернандеш, 84

Тренеры:

Эрик тен Хаг Андони Ираола

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