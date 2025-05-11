"Манчестер Юнайтед" отказался раздавать сотрудникам бесплатные билеты на финал Лиги Европы

На фоне жёсткой политики сокращения расходов со стороны сэра Джима Рэтклиффа, руководство «Манчестер Юнайтед» решило не выделять бесплатные билеты на финал Лиги Европы для персонала клуба, сообщает İdman.biz.

Как сообщает Daily Mail, несмотря на выделенные 15 тысяч билетов, клуб принял решение реализовать их исключительно среди болельщиков, отказавшись от прежней практики поддержки сотрудников. Вместо этого для персонала будет организован просмотр матча с возможностью пригласить одного гостя. Каждому сотруднику предложат два бесплатных напитка, тогда как сопровождающим придётся платить самостоятельно.

Контрастом к этому решению стала позиция «Тоттенхэма», который предоставит по одному бесплатному билету каждому из 700 сотрудников. Впрочем, остаётся вопрос, насколько много работников смогут позволить себе поездку в Бильбао, учитывая затраты на перелёт и проживание.

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