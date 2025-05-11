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"Реал Мадрид" нацелился на вратарей из АПЛ

Мировой футбол
Новости
11 Мая 2025 10:49
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"Реал Мадрид" нацелился на вратарей из АПЛ

Мадридский «Реал» рассматривает возможность усиления своей вратарской линии летом 2025 года. Как сообщает издание The Sun, в шорт-лист «сливочных» попали два голкипера из Английской премьер-лиги — Барт Вербрюгген из «Брайтона» и Дэвид Рая из «Арсенала», передаёт İdman.biz.

Несмотря на то, что Тибо Куртуа остаётся безоговорочно первым номером, руководство «Реала» ищет долгосрочную замену, учитывая возраст бельгийца и возможный уход украинца Андрея Лунина, который может покинуть клуб в поисках стабильной игровой практики.

Наиболее достижимой целью считается 22-летний Вербрюгген, зарекомендовавший себя как основной вратарь «Брайтона». В «Реале» видят в нём потенциального преемника Куртуа, хотя определённым препятствием может стать нежелание самого игрока проводить время на скамейке.

Отдельно отмечается, что мадридцы продолжают продвигать идею подписания Трента Александер-Арнольда, что подчёркивает намерение клуба провести активное летнее трансферное окно.

İdman.biz

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