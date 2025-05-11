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ТОП-10 самых необычных и захватывающих историй, случившихся в "Эль Класико"

Мировой футбол
Новости
11 Мая 2025 11:06
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ТОП-10 самых необычных и захватывающих историй, случившихся в "Эль Класико"

В воскресенье, 11 мая, футбольный мир снова замрёт в ожидании великого противостояния — «Эль Класико». Матч между «Реалом» и «Барселоной» — это не просто игра, а событие мирового масштаба, полное страсти, драмы и неожиданных поворотов.

В преддверии последнего «Класико» сезона İdman.biz вспоминает десять самых ярких и необычных историй этого великого соперничества:

Скандальный приём Фигу (2002)

В матче Лиги чемпионов фанаты «Барселоны» забросали Луиша Фигу... свиной головой. Это был его первый визит на «Камп Ноу» после перехода в «Реал». Болельщики восприняли трансфер как предательство века.

Без голов, но с драмой (2011)

Полуфинал ЛЧ: удаление Пепе, конфликты между Моуринью и Гвардиолой, жёсткая игра. Счёт — 0:2, но напряжение было запредельным.

Массовая драка с участием Марадоны (1984)

В Кубке Испании после грубого фола игроки устроили потасовку. Марадона бил, толкал и пинал соперников. Этот матч стал одним из самых жёстких в истории противостояния.

Футболка Месси на «Бернабеу» (2017)

Победный гол на последних минутах — и Лео, сняв майку, демонстрирует её трибунам. Один из самых символичных моментов в истории «Класико».

Матч без зрителей (2020)

Из-за пандемии COVID-19 встреча прошла при пустых трибунах. Впервые в современной истории болельщики могли видеть «Класико» только по телевизору.

Разгром 11:1 (1943)

Самый результативный матч в истории противостояния. Победа «Реала» вызвала споры: утверждается, что игроки «Барсы» были запуганы режимом Франко.

Судья в коме (1943)

Арбитр того же матча Хосе Фоменто, по слухам, перед игрой пережил истерику и позже оказался в тяжёлом психическом состоянии.

Первое «Класико» Роналду (2010)

Португалец дебютировал с огромными ожиданиями, но «Барселона» разгромила «Реал» — 5:0. Это стало началом его личной борьбы против Месси.

Политика на поле (2019)

На фоне протестов в Каталонии матч был впервые за десятилетия перенесён. На трибунах звучали лозунги о свободе политзаключённых.

Самый юный участник — Ламин Ямал (2023)

16-летний вундеркинд из «Барселоны» стал самым молодым участником «Класико», поразив всех зрелой игрой.

İdman.biz

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