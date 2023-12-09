"Реал" с трудом удержал ничью в Севилье - ВИДЕО

Нельзя сказать, что первый тайм изобиловал опасными моментами, но было ощущение, что каждая из команд на гол наиграла. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на football.kulichki.net, “Реал” интересней смотрелся и чаще угрожал воротам Руя Силвы, но португальский кипер был максимально надёжен. А вот второй тайм получился более зрелищным и увлекательным. Мадридцы на 53-й минуте открыли счёт и вновь забил Джуд Беллингем. Отличную комбинацию разыграли англичанин и Браим Диас, которую Джуд завершил точным ударом между ног вратарю. Перед этим имел прекрасную возможность забить Иско, но переиграть Лунина не сумел. На 66-й минуте “Бетис” отыгрался, потрясающий по силе и точности получился удар у Айтора Руибаля метров с 25-ти, без шансов для голкипера. А этому голу предшествовал момент у ворот севильской команды, где откровенно пожадничал Родриго и вместо передачи на одиноко стоящего Диаса, решился на удар, который не стал результативным. Дважды наказывали соперники друг друга за расточительство. Концовку матча лучше провели хозяева, но вновь хромала реализация, а перед самым финальным свистком мадридцев спас Лунин. Боевая ничья вряд ли удовлетворила соперников, но наверняка понравилась болельщикам.

Предыстория.

"Бетис" находится в хорошей форме. Из последних десяти официальных матчей клуб проиграл только один - пражской "Спарте" (0:1) в Лиге Европы. В Примере "зелёно-белые" на данный момент занимают седьмое место. Клуб набрал 25 очков в 15 встречах, отставание от лидирующих “Жироны” и мадридского “Реала” составляет пятнадцать очков. "Бетис" отлично выступает на своем поле. На текущий момент домашняя выигрышная серия с учетом всех турниров составляет шесть матчей, так что “сливочным” будет обеспечен горячий приём на “Бенито Вильямарин”. У команды есть кадровые проблемы. Травмированы: основной вратарь Клаудио Браво, защитники Марк Бартра, Юссуф Сабали, Эктор Бельерин, а также Вильям Карвалью, Набиль Фекир.

“Реал”, на пару с “Жироной”, лидирует в таблице Примеры. Соперники набрали по 38 очков в 15 встречах, однако мадридский клуб располагается выше за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. “Сливочные” не проигрывают в гостях с 24 сентября, тогда “Реал” уступил в принципиальном дерби с мадридским “Атлетико” (1:3). С того времени подопечные Карло Анчелотти провели на выезде шесть матчей и одержали пять побед. У “Реала” также серьёзные кадровые проблемы. На данный момент в лазарете находятся: Винисиус Жуниор, Даниэль Карвахаль, Лука Модрич, Эдуарду Камавинга, Орельен Чуамени, Эдер Милитао и Тибо Куртуа. Но королевский клуб пока не могут сбить с чемпионского пути даже многочисленные травмы. Карло Анчелотти находит замены выбывшим лидерам, и грамотно выходит из ситуации, стабильно набирая очки.

Ход матча.

Довольно активно начали встречу соперники. Первый удар по воротам состоялся на третьей минуте: Марк Рока сместился ближе к центру с левого фланга и хорошо ударил, но точно по позиции Андрея Лунина. На десятой минуте упал в штрафной хозяев Родриго и очень хотел пенальти, но Сесар Сото Градо решил промолчать. VAR вмешался в ситуацию, но, тем не менее, решение не поменялось. На 16-й минуте открыли счёт мадридцы: Джуд Беллингем здорово сыграл пяткой на Родриго, форвард рванул с мячом вдоль лицевой в сторону ворот, защитник предпринял попытку выбить мяч, но отскок получился максимально неудачным, пролетел мимо Руя Силвы во вратарскую, где закатил мяч в пустую рамку Браим Диас. Однако, вновь вмешался VAR и определил офсайд у Родриго. “Реал” перехватил инициативу, мадридцы чаще владели мячом и имели ощутимое территориальное преимущество. На 19-й минуте, после отличного взаимодействия Джужда Беллингема и Ферлана Менди, оба предприняли попытки пробить по воротам, но эти удары успешно заблокировали защитники. На 31-й минуте состоялся опасный момент у ворот гостей: нелепо ошибся Ферлан Менди, он буквально подарил мяч Айосе Пересу, который ворвался в штрафную и отыгрался с Виллианом, Перес стрельнул под перекладину, но Андрей Лунин удар парировал. На добивании никого не оказалось. Через пару минут здорово приложился по мячу Виллиан из-за штрафной, Лунин вроде бы контролировал ситуацию, но, тем не менее, сфера пролетела рядом с правым нижним углом ворот гостей. Преимущество “сливочных” моментально стало условным, “Бетис” заиграл смело ближе к перерыву. Но моментов больше создать у ворот украинского вратаря до конца первого тайма не “бетикос” смогли. А вот гости заставили понервничать севильцев на 41-й минуте: быструю атаку провели мадридцы, которая завершилась ударом Луки Модрича в правый нижний угол, но выше всех похвал сыграл Руй Силва и выстрел хорвата парировал, переведя мяч на угловой. С этого углового Тони Кроос отлично сыграл на Рюдигера, но с ударом Антонио кипер “Бетиса” справился и вновь перевёл мяч на угловой. И этот угловой закончился ударом, после серии отсково мяч оказался у Федерико Вальверде, но удар у уругвайца откровенно не получился, в створ он не попал. На 44-й минуте Лука Модрич предпринял попытку ударить с острого угла, но Руй Силва вновь был на высоте. На первой добавленной минуте бил со стандарта Алаба, но до перерыва поразить ворота хозяев так и не удалось.

В перерыве замен не было, решили ничего не менять тренерские штабы команд. На 51-й минуте отличный момент имели “зелёно-белые”: Айосе Перес выдал прекрасную разрезающую передачу на Иско, испанский хавбек всеми силами пытался в падении затолкать мяч в ворота, но Андрей Лунин не позволил этого сделать и перевёл сферу на угловой. И вновь древняя футбольная истина проявила себя во всей красе: не забиваешь ты - забьют тебе. В очередной раз Джуд Беллингем оказался в центре внимания: англичанин сыграл на Брима Диаса, который “черпаком” вернул мяч в штрафную Джуду, тот принял снаряд на грудь и с линии вратарской поразил ворота Руя Силвы точным ударом, попав киперу в “домик”. На 58-й минуте имел прекрасный шанс удвоить преимущество в счёте Родриго, но его удар оказался не точным, а самое интересное в том, что был абсолютно свободным в центре штрафной площади Браим Диас, но Родриго откровенно пожадничал. Тут же “Бетис” провёл первую замену: вместо Эзы Абде на поле появился Ассане Диао. Хозяева не стали затягивать с ответом и уже на 66-й минуте им удалось отыграться: Виллиан Жозе отдал мяч из чужой штрафной под удар Айтору Руибалю, который знатно приложился по мячу метров с 25-ти и попал в самую левую “девятку”. Винить в этом голе Андрея Лунина вряд ли стоит, такие удары входят в разряд неберущихся. Тут же Беллингем опасно простреливал слева в штрафную, но защитник прервал передачу. На 70-й минуте Карло Анчелотти снял с игры Луку Модрича, выпустив вместо него Дани Себальоса, а Мануэль Пеллегрини ответил выходом на поле Андреса Гуардадо вместо Серхи Альтимиры. На 78-й минуте первый “горчичник” в матче предъявил Сесар Сото Градо, в немилость попал автор гола Айтор Руибаль. Получил травму Браим Диас, вместо него вышел на поле Хоселу. На 79-й минуте со штрафного удара попытался закрутить мяч Тони Кроос в направлении дальней “девятки”, но Руй Силва достал сферу и перевёл снаряд на угловой. На 82-й и 83-й минутах ещё по замене сделали команды: сначала на поле вышел Луис Энрике вместо Айосе Переса, а у “сливочных” заменили Лукаса Васкеса на Нико Паса. Кстати, Перес получил жёлтую карточку за то, что медленно уходил с поля. На 85-й минуте Ассане Диао бил с левого угла вратарской, но Давид Алаба заблокировал удар. На 86-й минуте вновь жарко у ворот “Реала": в сутолоке в штрафной мадридцев мяч отлетел к Виллиану, тот ударил в касание с линии вратарской, сфера угодила между ног Антонио Рюдигера, но в створ снаряд не попал. На 90-й минуте вновь севильцы были близки к тому, чтобы выйти вперёд в противостоянии, но после классного прострела от Луиса Энрике, Иско бил головой, но угодил в штангу, мяч отскочил в сторону от ворот и защитники разрядили обстановку. Через минуту ответил “Реал": Родриго протащил мяч по центру практически до штрафной и сделал передачу на Хоселу, который ударил не лучшим образом, но и Руй Силва откровенно напортачил с приёмом мяча и тот улетел на угловой. На шестой добавленной минуте “Бетис” имел прекраснейший шанс вырвать победу: сфолил Дани Себальос, за что получил жёлтую карточку, с этого штрафного Иско исполнил прекрасную подачу в центр штрафной, мяч нашёл голову Чади Риада, который бил под перекладину, но Лунин в прыжке отвёл угрозу. На этом всё. Даже углового не дал разыграть судья. Боевая ничья, хотя в концовке “Реал” откровенно отскочил.

Лучший игрок матча - Джуд Беллингем.

Полузащитник сборной Англии вновь проявил свои лидерские качества. На 53-й минуте Беллингем забил уже 12-й гол в чемпионате и упрочил единоличное лидерство в списке лучших бомбардиров. Кроме того, Джуд отметился серией опасных передач и прострелов.

9 декабря. Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин".

Судья - Сесар Сото Градо (Толедо).

Бетис - Реал Мадрид - 1:1 (0:0)

Беллингем, 53 (0:1). Руибаль, 66 (1:1).

Бетис Реал Мадрид

Руй Силва Андрей Лунин

Абнер Ферлан Менди

Чади Риад Давид Алаба

Херман Песселья Антонио Рюдигер

Айтор Руибаль Лукас Васкес, 83

Марк Рока Джуд Беллингем

Серхи Альтимира, 70 Тони Кроос, 83

Абде Эззальзули, 61 Лука Модрич, 70

Иско Федерико Вальверде

Айосе Перес, 83 Родриго

Виллиан Браим Диас, 79

Замены:

Ассане Диао, 61 Дани Себальос, 70

Андрес Гуардадо, 70 Хоселу, 79

Луис Энрике, 83 Нико Пас, 83

Начо, 83

Наказания:

Айтор Руибаль, 78 Дани Себальос, 90+6

Айосе Перес, 83

Тренеры:

Мануэль Пеллегрини Карло Анчелотти

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