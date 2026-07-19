Месси обратился к сборной Аргентины перед финалом ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал эмоциональное обращение в социальных сетях накануне финального матча чемпионата мира-2026 против Испании.

Как сообщает İdman.Biz, 39-летний форвард поблагодарил партнеров по команде, тренерский штаб и всех, кто ежедневно работает ради национальной сборной.

"Самое прекрасное за все эти годы - не просто титулы, а весь пройденный путь. Делить друг с другом будни, вместе бороться, подниматься после неудач и радоваться каждому шагу.

Спасибо каждому из моих товарищей по команде, тренерскому штабу и всем, кто каждый день трудится ради того, чтобы наша сборная оставалась настоящей семьей.

Что бы ни случилось, эта команда уже вписала в историю страницу, которую мы никогда не забудем и которую никто не сможет стереть.

Вперед, Аргентина!", - написал Месси.

Напомним, финальный матч чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины состоится сегодня. Начало встречи запланировано на 23:00 по бакинскому времени.