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Агент Эльвина Джафаргулиева не исключил его уход из "Карабаха"

ЧМ-2026
Новости
15 Июля 2026 13:29
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Агент Эльвина Джафаргулиева не исключил его уход из "Карабаха"

Будущее футболиста сборной Азербайджана Эльвина Джафаргулиева в "Карабахе" остается неопределенным.

"Пока сложно сказать что-то конкретное о будущем Эльвина Джафаргулиева. Он может начать новый сезон в "Карабахе", остаться в команде до его окончания или перейти в другой клуб по ходу чемпионата. Не исключен и уход в нынешнее летнее трансферное окно. Сейчас было бы неправильно говорить об этом определенно", - цитирует агента игрока Турала Аскерова sport24.az.

Джафаргулиев вновь вышел на поле в составе "Карабаха" в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы против исландского "Вестри". Агдамский клуб победил со счетом 3:0.

İdman.Biz
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