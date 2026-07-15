Агент Эльвина Джафаргулиева не исключил его уход из "Карабаха"

Будущее футболиста сборной Азербайджана Эльвина Джафаргулиева в "Карабахе" остается неопределенным.

"Пока сложно сказать что-то конкретное о будущем Эльвина Джафаргулиева. Он может начать новый сезон в "Карабахе", остаться в команде до его окончания или перейти в другой клуб по ходу чемпионата. Не исключен и уход в нынешнее летнее трансферное окно. Сейчас было бы неправильно говорить об этом определенно", - цитирует агента игрока Турала Аскерова sport24.az.

Джафаргулиев вновь вышел на поле в составе "Карабаха" в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы против исландского "Вестри". Агдамский клуб победил со счетом 3:0.