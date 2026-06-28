ЧМ-2026: Англия обыграла Панаму и вышла в плей-офф - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершился матч третьего тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Панамы и Англии. В качестве главного арбитра выступил Абдулрахман Аль-Джассим, Катар. Победу со счетом 2:0 одержали европейцы.
На 62-й минуте счет открыл полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем. На 67-й минуте нападающий Харри Кейн удвоил преимущество англичан.
Сборная Англии заняла первое место в группе L с семью очками в трех играх и квалифицировалась в плей-офф турнира. Вторая прямая путевка в 1/16 финала ЧМ-2026 досталась Хорватии, набравшей шесть очков. Третье место заняла Гана (4 очка). Панама, потерпев три поражения, осталась на четвертой строчке.
02:28
Англия упрочила преимущество в матче с Панамой.
Как сообщает İdman.Biz, на 67-й минуте отличился Харри Кейн.
02:22
Англия выходит вперед в матче с Панамой.
Как сообщает İdman.Biz, на 62-й минуте счет открыл Джуд Беллингем.
02:04
Стартовал второй тайм матча между сборными Панамы и Англии.
Как сообщает İdman.Biz, после стартовых 45 минут счет не открыт - 0:0.
01:50
Завершился первый тайм матча между сборными Панамы и Англии.
Как сообщает İdman.Biz, после стартовых 45 минут счет не открыт - 0:0.
01:02
Стартовал матч третьего тура чемпионата мира-2026 между сборными Панамы и Англии, выступающими в группе L.
Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе в Нью-Джерси.