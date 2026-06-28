28 Июня 2026
RU

ЧМ-2026: Англия обыграла Панаму и вышла в плей-офф - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
28 Июня 2026 03:00
42
ЧМ-2026: Англия обыграла Панаму и вышла в плей-офф - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершился матч третьего тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Панамы и Англии. В качестве главного арбитра выступил Абдулрахман Аль-Джассим, Катар. Победу со счетом 2:0 одержали европейцы.

На 62-й минуте счет открыл полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем. На 67-й минуте нападающий Харри Кейн удвоил преимущество англичан.

Сборная Англии заняла первое место в группе L с семью очками в трех играх и квалифицировалась в плей-офф турнира. Вторая прямая путевка в 1/16 финала ЧМ-2026 досталась Хорватии, набравшей шесть очков. Третье место заняла Гана (4 очка). Панама, потерпев три поражения, осталась на четвертой строчке.

02:28

Англия упрочила преимущество в матче с Панамой.

Как сообщает İdman.Biz, на 67-й минуте отличился Харри Кейн.

02:22

Англия выходит вперед в матче с Панамой.

Как сообщает İdman.Biz, на 62-й минуте счет открыл Джуд Беллингем.

02:04

Стартовал второй тайм матча между сборными Панамы и Англии.

Как сообщает İdman.Biz, после стартовых 45 минут счет не открыт - 0:0.

01:50

Завершился первый тайм матча между сборными Панамы и Англии.

Как сообщает İdman.Biz, после стартовых 45 минут счет не открыт - 0:0.

01:02

Стартовал матч третьего тура чемпионата мира-2026 между сборными Панамы и Англии, выступающими в группе L.

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе в Нью-Джерси.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

ЧМ-2026: Хорватия переиграла Гану в заключительном матче группового этапа - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
03:06
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Хорватия переиграла Гану в заключительном матче группового этапа - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Обе команды вышли в 1/16 финала ЧМ-2026
Федерация футбола Уругвая отменила чартерный рейс для сборной после вылета с ЧМ
27 Июня 23:30
ЧМ-2026

Федерация футбола Уругвая отменила чартерный рейс для сборной после вылета с ЧМ

Каждому игроку придется вернуться с чемпионата мира из США коммерческим рейсом
Стало известно, какую травму получил Мохамед Салах
27 Июня 18:14
ЧМ-2026

Стало известно, какую травму получил Мохамед Салах

Форвард Египта пройдет дополнительное медицинское обследование

Пес запрыгнул на прилавок, празднуя гол Эквадора Германии - ВИДЕО
27 Июня 17:14
ЧМ-2026

Пес запрыгнул на прилавок, празднуя гол Эквадора Германии - ВИДЕО

Видео с камеры наблюдения завирусилось в соцсетях

ЧМ-2026: битва Хорватии против Ганы и отголоски “Хихонского позора” – ОБЗОР İDMAN.BİZ
27 Июня 16:53
ЧМ-2026

ЧМ-2026: битва Хорватии против Ганы и отголоски “Хихонского позора” – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Завершается групповой этап чемпионата мира по футболу, после чего станут известны все пары 1/16 финала

40-летний Возинья вошел в историю чемпионатов мира
27 Июня 16:40
ЧМ-2026

40-летний Возинья вошел в историю чемпионатов мира

Голкипер Кабо-Верде повторил редкое достижение Шилтона и Дзоффа

Самое читаемое

Третье место как билет в плей-офф: кто уже почти в 1/16, а кому еще ждать? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
27 Июня 12:14
ЧМ-2026

Третье место как билет в плей-офф: кто уже почти в 1/16, а кому еще ждать? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Четыре сборные с 4 очками уже в безопасности, а судьбу команд с 3 баллами решат группы J, K и L

UFC Fight Night Baku: Шарабутдин Магомедов одолел Перейру единогласным решением судей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Июня 22:36
ММА

UFC Fight Night Baku: Шарабутдин Магомедов одолел Перейру единогласным решением судей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Поединок прошел в условиях напряженной и упорной борьбы
В России надеются полноценно вернуться в турниры ФИФА после ЧМ U15 в Азербайджане
25 Июня 15:11
Азербайджанский футбол

В России надеются полноценно вернуться в турниры ФИФА после ЧМ U15 в Азербайджане

Министр спорта РФ приветствовал допуск российской команды к предстоящему в Азербайджане мировому первенству

"Челси" начал переговоры по трансферу защитника "Кристал Пэлас"
25 Июня 07:14
Мировой футбол

"Челси" начал переговоры по трансферу защитника "Кристал Пэлас"

Лондонский клуб готов заплатить за Максанса Лакруа около 40 миллионов евро